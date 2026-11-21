Újraindult a vasúti forgalom a Krími hídon
"A vasúti szerelvények szabályosan közlekednek ezen az útvonalon" - jelentette ki az orosz illetékes.
A közúti forgalom továbbra is szünetel.
Hozzáfűzte, hogy Dmitrij Jadrov közlekedési miniszter folyamatosan tájékoztatja őt a hídon zajló vasúti teher- és utasszállításról.
Az ukrán hadsereg a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának napjaiban, november 16-19. között több, szárnyas rakétákkal végrehajtott támadást intézett az Oroszországot a Kercsi-szoroson keresztül az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigettel összekötő híd ellen, aminek következtében annak szerkezete megrongálódott. A vasúti és közúti forgalmat is leállították, és a vízbe került roncsok miatt a hajózás is lehetetlenné vált.
Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes arról számolt be, hogy jelenleg a híd helyreállításának két változatát vizsgálják.
Zelenszkij szerint csak idő kérdése, hogy teljesen lerombolják a hidat
Volodimir Zelenszkij elnök pénteken az NBC amerikai televíziónak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnának joga van támadni a Krími hidat, amelyet Oroszország a félsziget 2014-es elfoglalása után épített, és amelyen jelentős mennyiségű fegyvert szállít a megszállt ukrán területekre. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa nem fogadja el területeinek orosz megszállását, és azt sem, hogy Moszkva katonai célokra használja ezeket a területeket.
Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy az orosz hadsereg évek óta támadja Ukrajna infrastruktúráját. Mint mondta, az orosz erők az idén az ukrán vasútvonalakat és hidakat is többször támadták.
Természetesen erre válaszolnunk kellett
- fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz támadásokra a jövőben is válaszolni fognak.
A Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő, 19 kilométer hosszú Krími híd Putyin egyik legfontosabb presztízsberuházása. A közúti és vasúti hídból álló átkelőt az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta a megszállt területeken harcoló orosz csapatok utánpótlására is használják.
Az ukrán hadsereg ezen a héten háromszor támadta meg a hidat. A november 17-i csapás következtében a közúti híd egyik szakasza a tengerbe omlott, két nappal később pedig a vasúti pályát is találat érte. Az orosz hatóságok elismerték, hogy a híd súlyosan megrongálódott, helyreállításának időpontja egyelőre bizonytalan.
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