Előzetes vizsgálatok szerint dróntámadás okozhatott robbanást egy orosz hajón Bengázi kikötőjében - közölte vasárnap a kelet-líbiai kormányzat.

A tájékoztatás szerint az Oroszországba tartó hajó üzemanyag- és ellátmányvételezés céljából állt meg

a líbiai kikötőben a két ország közötti tengerészeti együttműködési megállapodás alapján.

Két egészségügyi forrás szerint a robbanás következtében többen megsebesültek, de halálos áldozat nem volt. Az orosz hatóságok egyelőre nem reagáltak az ügyben, illetve a feltételezett támadás elkövetőjeként sem jelentkezett senki.

A kelet-líbiai hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötő és a haditengerészeti bázis létesítményei, ideértve a raktárépületeket is, biztonságban vannak, és a tűz eloltásával helyre fog állni a térségben a zavartalan működés. A kelet-líbiai vezetés egyben elítélte a támadást, amely - mint fogalmazott - az ország szuverenitása ellen irányult és veszélyeztette a tengeri hajózás biztonságát. Hangsúlyozták, hogy jogi és diplomáciai eszközökkel fognak fellépni a felelősökkel szemben.

A líbiai kormány nem fogja engedni, hogy a líbiai kikötőket vagy az ország területét, illetve területi vizeit leszámolások vagy nemzetközi konfliktusok kiterjesztésének színterévé tegyék

- tették hozzá.

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