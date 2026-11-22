A tájékoztatás szerint az Oroszországba tartó hajó üzemanyag- és ellátmányvételezés céljából állt meg
a líbiai kikötőben a két ország közötti tengerészeti együttműködési megállapodás alapján.
Két egészségügyi forrás szerint a robbanás következtében többen megsebesültek, de halálos áldozat nem volt. Az orosz hatóságok egyelőre nem reagáltak az ügyben, illetve a feltételezett támadás elkövetőjeként sem jelentkezett senki.
A kelet-líbiai hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötő és a haditengerészeti bázis létesítményei, ideértve a raktárépületeket is, biztonságban vannak, és a tűz eloltásával helyre fog állni a térségben a zavartalan működés. A kelet-líbiai vezetés egyben elítélte a támadást, amely - mint fogalmazott - az ország szuverenitása ellen irányult és veszélyeztette a tengeri hajózás biztonságát. Hangsúlyozták, hogy jogi és diplomáciai eszközökkel fognak fellépni a felelősökkel szemben.
A líbiai kormány nem fogja engedni, hogy a líbiai kikötőket vagy az ország területét, illetve területi vizeit leszámolások vagy nemzetközi konfliktusok kiterjesztésének színterévé tegyék
- tették hozzá.
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