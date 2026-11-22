Igor Dodikot, a boszniai szerb politikai életet több mint három évtizeden át meghatározó Milorad Dodik fiát jelölték vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság új miniszterelnökének - közölte a Klix.ba hírportál.

A boszniai szerb entitás elnöke, Savo Minic a kormánykoalíció pártjaival folytatott egyeztetéseket követően jelentette be, hogy Igor Dodikot javasolja a kormány élére. A jelölt a Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) szervezési titkára, és az októberi választásokon szerzett először parlamenti mandátumot.

Savo Minic szerint Igor Dodik rendelkezik a kormány vezetéséhez szükséges tapasztalattal és vezetői képességekkel. A miniszterelnök-jelöltről

a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje dönt.

A vasárnapi egyeztetéseken a kormánykoalíció több pártja is támogatásáról biztosította az entitás elnökét. Az ellenzéki pártokkal már pénteken tárgyaltak, de ezek az egyeztetések a nyilvánosságra került információk szerint nem vezettek megállapodáshoz.

Igor Dodik apja, Milorad Dodik 1998 és 2001, valamint 2006 és 2010 között a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke, 2010 és 2018, majd 2022 és 2025 között az entitás elnöke volt. Emellett 2018 és 2022 között Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnökségének szerb tagjaként tevékenykedett. Az SNSD vezetőjeként hosszú időn keresztül a boszniai szerb politika legbefolyásosabb szereplőjének számított.

Milorad Dodikot 2025 augusztusában jogerősen egy év szabadságvesztésre ítélték, és hat évre eltiltották a közhivatal viselésétől, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai főképviselőjének döntéseit. A politikus olyan törvények kihirdetését írta alá, amelyek alkalmazását Christian Schmidt nemzetközi főképviselő korábban megtiltotta. A jogerős ítélet nyomán Milorad Dodik elveszítette a boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségét.

Az egyéves börtönbüntetést a boszniai jogszabályoknak megfelelően pénzbírsággal megváltotta, a hatéves eltiltás azonban érvényben maradt. Milorad Dodik ezért nem tölthet be politikai közhivatalt. A politikus vitatta az ítélet jogszerűségét, és politikai indíttatásúnak nevezte az ellene folytatott eljárást. A bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság 2025 novemberében elutasította az ítélettel és mandátumának megszüntetésével kapcsolatos jogorvoslati kérelmeit.

Milorad Dodik ugyanakkor

továbbra is az SNSD elnöke maradt, így pártvezetőként változatlanul befolyással van a boszniai szerb politikai életre.

Fia miniszterelnök-jelölése ezért különös jelentőséggel bír: amennyiben a parlament jóváhagyja kinevezését, Igor Dodik kerülhet annak az entitásnak a kormányfői tisztségébe, amelynek politikai irányításában apja évtizedeken át meghatározó szerepet játszott.

Bosznia-Hercegovina két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a boszniai Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. A két entitásnak külön kormánya, parlamentje és alkotmánya is van, és képviseltetik magukat a két országrészt összekötő, gyenge szövetségi szintű hatalmi intézményekben.

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