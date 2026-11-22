A feltételezett ukrán dróncsapást elszenvedett Sparta II orosz teherhajót a Finn-öbölben orosz felségvizekre vontatják - közölte vasárnap a finn határőrség.

A vontatás megkezdődött. A hőkamerák felvételei azt mutatják, hogy egyes konténerek melegek, de a hajó elég stabil

- ismertette Mikko Hirvi, a hatóság tengeri biztonságért felelős részlegének vezetője, hozzátéve, hogy ez

a legjobb és legbiztonságosabb megoldás Finnország számára.

Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi terület kormányzója szombaton számolt be arról, hogy dróntámadás ért egy Kalinyingrádba tartó orosz teherhajót a Finn-öböl nemzetközi vizein.

Az orosz teherhajót

az oroszországi Gogland szigetének közelében érte a finn határőrség szerint ukrán dróncsapás.

A fedélzeten tűz ütött ki és a jármű finn felségvizekre sodródott. A 16 fős legénységet kimentették, egy ember könnyebben megsérült. Az oltási munkálatokban a finn hatóságok erőfeszítéseit észt és orosz hajók támogatták.

A finn fegyveres erők szombat hajnalban drónveszély miatt ideiglenesen korlátozták a légi és a tengeri közlekedést a Finn-öböl keleti részén. A korlátozásokat reggel feloldották, majd délelőtt ismét elrendelték. A finn vezérkar szerint az intézkedéseket az indokolta, hogy az Oroszország ellen indított ukrán drónok esetleg a NATO-tagállamok légterébe tévedhetnek.

Észtország északkeleti részén szombat hajnalban szintén drónveszélyre figyelmeztették a lakosságot, a NATO légtérellenőrzést végző török vadászgépei pedig felszálltak.

Az OpenSanctions honlap szerint a hajó szankciók hatálya alatt áll, amiért

állítólag katonai terhet szállított Szíriából Oroszországba.

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