Továbbra is lángol a Balti-tengeren az a teherhajó, amelyet szombaton ért dróntámadás. A valószínűleg ukrán csapást követően a Sparta II nevű orosz hajó finn felségvizekre sodródott. A legénységet sikeresen kimenekítették, ám a tüzet az egész éjszakán át tartó oltás ellenére sem tudták megfékezni.

A finn parti őrség vasárnapi közlése szerint a lángok egész éjjel tombolták a fedélzeten. A hatóságok által közzétett felvételeken jól látható, ahogy több hajó vízágyúkkal próbálja eloltani a tüzet, valamint lehűteni a fedélzeten egymásra pakolt konténereket. A jármű jelenleg finn felségvizeken horgonyoz, a tizenhat fős legénységet pedig egy közelben tartózkodó orosz hajóra menekítették át.

A finn hadsereg tájékoztatása szerint a Kalinyingrádba tartó teherhajót még nemzetközi vizeken, az Oroszországhoz tartozó Gogland szigetétől nyugatra érte a találat, ami egybevág az orosz tisztviselők beszámolójával. A finn védelmi erők valószínűsítik, hogy a szombati támadást Ukrajna hajtotta végre.

A 121 méter hosszú, orosz zászló alatt hajózó Sparta II pénteken futott ki Szentpétervárról. A teherhajó az orosz védelmi minisztérium számára logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Oboronlogisztyika vállalat tulajdonában áll, és az amerikai pénzügyminisztérium adatai szerint egyesült államokbeli szankciók hatálya alá esik.

Ukrajna az idén több hullámban indított katonai drónokat Oroszország északnyugati, tengerparti Leningrádi területe ellen. A finn hadsereg éppen a múlt héten számolt be arról, hogy ugyanebben a térségben egy orosz hadihajót is találat ért az ukrán dróntámadások során. Mivel az eszközök közül néhány a közeli balti országok légterébe is betévedt,

egyre nagyobb az aggodalom, hogy a háború átterjedhet a NATO területére.

Ivo Värk, az észt haditengerészet parancsnoka a helyi közmédiának vasárnap úgy nyilatkozott, hogy a Finn-öbölben nem zárható ki a további támadások kockázata sem.

Forrás: Reuters

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