Európa diplomáciai manőverekkel próbál pozíciót fogni a készülő orosz–ukrán béketárgyalásokon, miután Moszkva három kulcsfontosságú európai államot is meghívott az egyeztetésekre. A közeledés azonban megosztja a kontinenst, mivel Berlin a meghívás elfogadását szorgalmazza, Párizs viszont kizárólag teljes körű európai részvétel mellett hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az orosz diplomácia határozottan ellenzi Kaja Kallas jelenlétét a megbeszéléseken.

A diplomáciai puhatolózással párhuzamosan

a fegyveres konfliktus közvetlenül a NATO határaihoz ért.

Pénteken három orosz katonai eszköz – vélhetően két rakéta és egy drón – megsértette a lengyel légteret, majd becsapódott az ország területén. Bár személyi sérülés nem történt, Varsó szándékos provokációnak tekinti az esetet, mivel az eszközök egy több ezer fős európai hadgyakorlat közelében csapódtak be. Az incidensre reagálva Mark Rutte NATO-főtitkár Varsóban egyértelművé tette, hogy a szövetség Lengyelország minden négyzetméterét megvédi. Az Észak-atlanti Tanács a történtek miatt hétfőre rendkívüli ülést hívott össze, a lengyel kormány pedig a keleti határvédelem azonnali megerősítéséről egyeztet.

Eközben a harctéren és a stratégiai útvonalakon is folytatódnak az összecsapások. Péntekről szombatra virradó éjjel újabb, halálos áldozattal járó orosz rakétacsapás érte Ukrajnát, napközben pedig a Finn-öbölben egy orosz teherhajót támadtak meg, ami az orosz exportútvonalak növekvő biztonsági kockázatait jelzi. Bár az orosz vezetés szombaton bejelentette, hogy a múlt heti ukrán támadássorozat után teljesen helyreállt a vasúti forgalom a Krími hídon, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leszögezte, hogy a stratégiai jelentőségű átkelőt előbb-utóbb véglegesen megsemmisítik.

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