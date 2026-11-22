Ellenzéki sajtóorgánumok bezárása ellen, valamint a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságáért tüntettek vasárnap Isztambulban.

Az ellenzéki Cumhuriyet napilap cikke szerint

ezrek vettek részt a török nagyvároson átvezető, több kilométer hosszú felvonuláson.

A hatóságok nem tettek hivatalos említést a résztvevők számáról.

Az aktivisták transzparensein egyebek között az volt olvasható, hogy

a sajtót nem lehet elhallgattatni.

A megmozdulásokra a Yeni ellenzéki párt szólított fel.

A törökországi média hatalmas nyomás alatt áll. A Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsági ranglistáján Törökország idén a 180 ország közül a 163. helyet foglalja el. A múlt héten a Sözcü TV-t, Törökország egyik utolsó, az ellenzékhez közel álló televíziós csatornáját állami irányítás alá helyezték. Ezt megelőzően bezárták a Halk TV csatornát, valamint letiltották a független T24 hírportál honlapját.

Timur Soykan újságíró, akit időközben őrizetbe vettek a kormány bírálata miatt, elmondta, hogy a török vezetés mindent megpróbál, hogy elhallgattassa az újságírókat, de ez szerinte nem sikerül neki. A nyilvánossághoz fordult a Halk TV újságíróinak támogatása érdekében, akik egy új YouTube-csatornán szeretnék folytatni munkájukat.

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