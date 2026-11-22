A Mátra csúcsain hószállingózást észleltek, alacsonyabban helyenként havas eső és fagyott eső hullott. Az Eger melletti Ostoroson hódara borította be a háztetőket. Az Időkép szerint az érintett térségekben az utak átmenetileg csúszóssá válhatnak.

Vasárnap délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből főként eső várható. A HungaroMet előrejelzése szerint a déli és délnyugati országrészben hétfő hajnalig helyenként 20 milliméter körüli eső eshet. Hétfőn napközben többnyire szárazra fordul az idő,

északkeleten estefelé még kialakulhatnak hózáporok.

A mediterrán ciklon mögött hétfőtől hideg levegő érkezik észak felől. A HungaroMet jelenlegi előrejelzése csütörtökre az ország nyugati és északnyugati részén valószínűsít havazást. Másutt havas eső is eshet, délkeleten inkább esőre van kilátás.

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