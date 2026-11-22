A délnyugat felől érkező ciklon csapadékzónája az éjszaka folyamán egyre nagyobb területre terjed ki. Az ország déli és délnyugati részén számottevő esély mutatkozik a tíz millimétert meghaladó esőre, míg az északi tájakon akár teljesen száraz is maradhat az idő. A minimum-hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, ám a kevésbé felhős északi területeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Bár a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg már közeledik, nem kerül jelentős átfedésbe a csapadékzónával, így döntően esőre kell számítani, és csupán a csapadékhullás legvégén keveredhetnek hópelyhek az esőcseppek közé.
Hajnalban északnyugat felől gyorsan felszakadozik a felhőzet, a délelőtti órákban pedig a délkeleti országrészt is elhagyja a tartós csapadékot okozó rendszer. Napközben túlnyomóan napos idő várható, délután azonban északkeleten, egy összeáramlási zóna mentén záporok,
sőt hózáporok is kialakulhatnak.
A nappali csúcsérték 3 és 10 fok között alakul, de a hózáporok idején ennél több fokkal alacsonyabb hőmérséklet valószínű. A hőérzetet tovább rontja az északnyugatira forduló, egyre nagyobb területen megerősödő szél, amelyet az Észak-Dunántúlon és a hegyekben viharos lökések kísérhetnek.
A következő napokban "egyértelműen télies időre számíthatunk". Kedden anticiklon alakítja az időjárást, így a hideg éjszakát követően a napsütésé lesz a főszerep, de a nappali órákban is megmarad a hűvös idő.
A hét közepén újabb fordulat várható, szerdán ugyanis egy délnyugati ciklon áramlási rendszerében enyhe léghullámok indulnak meg Közép-Európa felé. Ez a melegebb levegő a Kárpát-medence felett keveredik majd a korábban beáramlott sarkvidéki légtömeggel, a folyamat pontos mértéke azonban egyelőre rendkívül bizonytalan. A meteorológiai forgatókönyvek között – az 1500 méteres magasságban húzódó 0 fokos izoterma elhelyezkedését tekintve – több mint ötszáz kilométeres az eltérés. A leghidegebb számítások szerint az enyhe levegő csupán a Vajdaságig jut el, míg a legenyhébb változat szerint egészen Lengyelországig felnyúlhat. A HungaroMet előrejelzése szerint mindez azt jelenti, hogy "növekszik a csapadék esélye, és bizony ezúttal akadnak már havasabb forgatókönyvek is. Konkrét régiókra lebontva pontos halmazállapot-előrejelzést és különösen hócentik előrejelzését jelen forgatókönyvekből egyáltalán nem lehet hitelesen kommunikálni."
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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