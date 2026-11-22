A mostani tesztsorozat jelentős mérföldkő Németország számára, ugyanis évekig tartó viták után csak tavaly, 2025-ben született döntés a cirkáló lőszerek – vagyis a célpontba csapódva felrobbanó drónok – beszerzéséről. Az ukrajnai háborúban már mindkét fél rendszeresen veti be ezeket az egyszer használatos eszközöket, amelyek képesek huzamosabb ideig a célterület felett várakozni, majd nagy sebességgel a célpontra zuhanva megsemmisíteni azt.
A fehérorosz határ közelében fekvő Rūdninkai gyakorlótéren a német Helsing és Stark vállalatok által gyártott eszközöket próbálták ki.
Az éles robbanófej nélküli drónok harckocsikba csapódtak be a Freedom Shield (Szabadság Pajzsa) elnevezésű hadgyakorlaton, amely a Bundeswehr eddigi legnagyobb szabású kiképzése a balti országban.
Néhány nappal korábban a katonák a Helsing mesterséges intelligencián alapuló, Clarity nevű célzórendszerét is élesben tesztelték. Ez a szoftver a műholdak, drónok és egyéb szenzorok által gyűjtött hatalmas adatmennyiséget bármely embernél gyorsabban képes elemezni, majd a feldolgozott információk alapján azonnal harcászati javaslatokat tesz.
A gyakorlatot a helyszínen tekintette meg Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi erők parancsnoka, aki a modern hadviselés elengedhetetlen kellékeinek nevezte az új fegyvereket és a szoftvert. A tábornok – aki korábban az Ukrajnának szánt német fegyverszállításokat felügyelte – a tervek szerint jövő februárban veszi át a Bundeswehr vezérkari főnöki posztját.
Németország az ukrajnai háború kitörése után több százmilliárd eurós haderőfejlesztésbe kezdett, hogy behozza az évtizedes lemaradásokat. Boris Pistorius védelmi miniszter még 2023-ban tett ígéretet arra, hogy egy teljes harcoló dandárt telepítenek állandó jelleggel Litvániába, amire a modern német történelemben még nem volt példa. A Rūdninkai és Rukla támaszpontokon állomásozó, újonnan felállított 45. Páncélosdandár 2027 végére éri el a teljes műveleti készenlétet, amikor is mintegy ötezer katonából és kétezer járműből – köztük több tucat harckocsiból – áll majd. A kontingensből nagyjából 1800 katona már jelenleg is a balti államban teljesít szolgálatot.
Forrás: Reuters
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