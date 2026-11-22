2017-ben sok külföldi látogatást tettem, és ez meggyőzött arról, hogy a 2027-es elnökválasztási kampányban nem szabad ilyet tennem
- mondta a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje a France2 köztévének adott interjúban.
A szélsőjobboldali jelölt ugyanakkor készen áll egy találkozóra az ukrán elnökkel, de azt javasolta, hogy azt Brüsszelben tartsák,
mivel szerinte ez a megfelelő hely egy eszmecseréhez Ukrajna "finanszírozásáról", amely szerinte nagyrészben európai ügy.
Marine Le Pen hétfőn találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, akinek megerősítette, hogy ha májusban megválasztják államfőnek, "Franciaország költségvetési helyzete nem fogja lehetővé tenni Ukrajna pénzügyi támogatását a következő hónapokban".
Marine Le Pen és Volodimir Zelenszkij október óta üzenget egymásnak különböző interjúkban, miután a Nemzeti Tömörülés jelöltje kijelentette, hogy megválasztása esetén leállítja Ukrajna pénzgyi támogatását.
Ha Marine Le Pen Ukrajnába jön, azt hiszem, meg fogja változtatni a véleményét
- mondta az ukrán elnök november elején a L'Express című francia hetilapnak.
Marine Le Pen az interjúban egyébként elmondta: "soha nem kapott bizalmas információkat Hugues Moutouh prefektustól ", akit a párizsi ügyészség azzal gyanúsított meg, hogy nyomozati anyagokat szivárogtatott ki az ellenzéki pártnak.
"Soha nem kaptam bizalmas információt, és soha nem kértem bizalmas információ átadását" - jelentette ki az ellenzéki politikus, hozzátéve, hogy nem is ismeri személyesen a prefekust. Marine Le Pen azt is állította, nem tudja, hogyan kerülhetett a belügyminisztériumból egy bizalmas e-mail Frédéric Chatillon, a Nemzeti Tömörüléshez közel álló szélsőjobboldali személyiség birtokába. "Fogalmam sincs, hogyan került ez az e-mail az egyik korábbi beszállítónkhoz. Mindenesetre, megismétlem, nem rajtam keresztül" - mondta.
A párizsi ügyészség - tájékoztatása szerint - július 27-én indított eljárást hivatali titok megsértése, nyomozati titok megsértése és ezen bűncselekmények eltitkolása ügyében. Az eljárás "a szélsőjobboldali párttal kapcsolatban folyamatban lévő nyomozásokkal összefüggő információk kiszivárgásának gyanúja miatt indult".
A gyanúsított a belügyminisztérium korábbi főtitkára, Hugues Moutouh, aki jelenleg a Centre-Val de Loire régió prefektusa. A sajtóhireket követően a magas rangú tisztviselő szombaton kezdeményezte a felmentését. Sorsáról Emmanuel Macron államfőnek kell döntenie a november 25-i kormányülésen.
A kiszivárogtatás miatt a párizsi ügyészség eljárást folytat, de egyelőre nem emelt vádat a prefektus ellen.
Egy vasárnap megjelent interjúban a belügyminisztérium volt főtitkára kijelentette, hogy "gyalázatos egy párt zsoldjában élő bűnözőként feltüntetni" őt. A prefektus azt is állította, hogy mindig "mindenkivel egyformán bánt, mindenféle politikai elfogultság nélkül, és nincs miért hibáztatnia magát".
Címlapkép forrása: EU
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