A Common Sense Media 2026-os felmérésében az SSRS 1211, az Egyesült Államokban élő 9–17 éves fiatalt kérdezett meg 2026. április 29. és május 11. között. A kutatás a szabadidős médiahasználatot vizsgálta, az iskolai és a házifeladat-készítéshez kapcsolódó tevékenységek nélkül.
A 11 évesek több mint felének van saját okostelefonja
Az egymást követő életkorok között a 9 és 10 évesek okostelefon-birtoklásában a legnagyobb a különbség. Előbbieknek még kevesebb mint a negyede, utóbbiaknak már közel a fele rendelkezik saját készülékkel. A 17 évesek körében szinte általános a saját okostelefon.
A mesterséges intelligencia kipróbálása is gyakori már a fiatalabbaknál. A 9–12 évesek 49%-a, a 13–17 évesek 77%-a használt már szabadidejében chatbotot vagy AI-társat. A mindennapi használat ennél jóval szűkebb körre jellemző, a két korcsoportban 10%, illetve 16%.
A jelentést kiadó gyermekvédelmi szervezet szerint a platformok nem szűrik ki elég hatékonyan a 13 év alatti felhasználókat. A felmérésből ugyanakkor nem derül ki, hogy a gyerekek saját fiókkal vagy szülői közreműködéssel használták-e ezeket a szolgáltatásokat. Az életkor-ellenőrző rendszerek működését a kutatásban közvetlenül nem vizsgálták.
A tinédzserek 43%-ánál legalább 10 óra az összeadott napi médiaidő
A 9–12 évesek összesített napi médiaidejének mediánja 5 óra, a 13–17 éveseké 8 óra 15 perc. A legalább 10 órás érték az idősebbek között csaknem kétszer olyan gyakori.
Az összeadott tevékenységidő jelentős átfedéseket tartalmazhat. A kutatás külön számolja például a videónézést és a közben folytatott üzenetküldést, ezért az eredmény meghaladhatja a ténylegesen eltelt időt.
A jelentés az összesített mutatót képernyőidőként nevezi meg. A felmért tevékenységek között ugyanakkor nyomtatott olvasás és hanganyag-hallgatás is szerepel; ezek beszámítását az összesített időbe a módszertani leírás nem tisztázza egyértelműen.
Az új időadatok közvetlenül nem vethetők össze a korábbi Census-felmérésekkel. A kutatás módosította a kérdezést, az átlag helyett a mediánt helyezte előtérbe, és a vizsgált korosztályt is megváltoztatta.
A tinédzserek között ritkább a mindennapi olvasás
A vizsgált tevékenységek közül a rövid online videók nézése a leggyakoribb napi szokás. A tinédzserek körében az üzenetküldés és a közösségi média használata is jóval gyakoribb mindennapos tevékenység, mint a fiatalabbaknál. Az olvasásnál fordított a különbség.
Az előző napon rövid videókat nézők körében a használat mediánja
a fiatalabbaknál 1 óra 19 perc, a tinédzsereknél 1 óra 55 perc volt.
Az előző napon szórakozásból olvasók körében mindkét korcsoportban 1 óra volt a medián.
Az AI-t kevesen élvezik nagyon
A tinédzserek 77%-a használt már szabadidejében AI-chatbotot vagy AI-társat. Az AI-t használó tinédzsereknek ugyanakkor csak 11%-a mondta, hogy nagyon élvezi ezt a tevékenységet.
A rövid videóknál és a játéknál jóval magasabb az élvezetet legerősebben kifejező választ adók aránya. A fiatalabb játékosok több mint kétharmada választotta ezt a lehetőséget.
A legerősebb pozitív válasz elmaradása nem jelent automatikusan elégedetlenséget. Az élvezeti kérdésből az sem derül ki, mennyire hasznosnak tartják a fiatalok az adott eszközt.
Több médiaidő, ritkább számítógép-hozzáférés
Az alacsony és magas jövedelmű háztartások gyerekei között 2 óra 49 perc a napi médiaidő mediánjának különbsége. Az alacsonyabb jövedelműeknél a saját mobiltelefon gyakoribb, az otthoni számítógép-hozzáférés és a saját számítógép viszont ritkább.
Az alacsony jövedelmű családok gyerekeinek számítógép-hozzáférése 9 százalékponttal marad el a magas jövedelműekétől. A saját számítógép birtoklásában 10 százalékpont a különbség.
A kész megoldás még nem jelent megszerzett tudást
Az AI oktatási hatásairól szóló kísérletek fontos különbséget mutatnak a segítséggel elvégzett feladat és az önállóan is alkalmazható tudás között. Egy közel ezer középiskolás részvételével végzett, a PNAS folyóiratban megjelent kutatásban az általános chatbothoz hasonló eszköz javította a matematika-gyakorlófeladatok eredményét. Amikor azonban a diákoknak segítség nélkül kellett dolgozniuk, az így gyakorló csoport gyengébben teljesített, mint azok, akik korábban sem kaptak AI-támogatást. A tanulást segítő korlátozásokkal kialakított AI-rendszer nagyrészt mérsékelte ezt a hátrányt.
Kedvező eredményekre is van példa. Egy egyetemi fizikakurzuson végzett randomizált kísérletben az oktatók által előkészített magyarázatokra és feladatokra épülő mesterségesintelligencia-alapú tanulástámogató rendszer javította a tanulás után közvetlenül mért teljesítményt. A vizsgálat két tananyagrészre terjedt ki; a hosszú távú tudásmegőrzésről és a gyerekek általános készségfejlődéséről ebből nem vonható le következtetés.
Ezek alapján az AI terjedését önmagában nem tekinthetjük az oktatás területén tett előrelépésnek. Az eredményesség megítéléséhez azt is mérni kell, hogy a diák később, segítség nélkül mennyit ért meg és tud alkalmazni. Az eddigi kísérletek alapján valós kockázat, hogy a kész válaszok megkönnyítik a feladat beadását, miközben elmarad a megoldáshoz szükséges önálló gyakorlás. A célzott oktatási alkalmazások kedvező eredményei ezért nem adnak általános felmentést a korlátlan chatbot-használatra.
Svédországban a kormány a nyomtatott tankönyvek beszerzésének támogatásával és az iskolai képernyőhasználat visszafogásával igyekszik több teret adni az olvasásnak és az írásnak. Ez az oktatás digitalizációjának felülvizsgálata, önmagában nem bizonyíték az AI tanulási hatásaira.
Svédországban a kormány a nyomtatott tankönyvek és a kézírás szerepét erősíti az oktatásban.
A BBC 2026. áprilisi riportja szerint több mint 2,1 milliárd svéd koronát különítettek el tankönyvekre és tanári kézikönyvekre, 2028-ra pedig a könyvalapú tanulást előtérbe helyező új tantervet terveznek. Az óvodákban 2025 óta nincs előírva a digitális eszközök használata. Az irányváltás ugyanakkor vitatott: a BBC által ismertetett OECD-értékelés a digitális eszközökhöz való hozzáférés előnyeit is elismeri, miközben a túlzott használat és a tanórai figyelemelterelés kockázataira figyelmeztet. A svéd intézkedésekből önmagukban nem vonható le következtetés az AI tanulási hatásaira.
A felmérés önbevallásos időadatokra épül, amelyek emlékezeti és becslési hibákat is tartalmazhatnak. A teljes mintára közölt ±3,2 százalékpontos hibahatár az aránybecslésekre vonatkozik, az időmediánokra nem. A kutatást kiadó Common Sense Media gyermekvédelmi érdekképviseletet is végez; szakpolitikai következtetései elkülönítendők a mért eredményektől.
Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images
Kormányzati beavatkozás jöhet Dél-Koreában a tőzsde zuhanása miatt
Készen állnak a stabilizációs alapok mozgósítására.
Színt vallott a Tisza-kormány - Valóban szolidárisabbá válik a munkaalapú társadalom?
Kramarics Szandra írása.
Fontos vasúti fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid a Nyugati pályaudvarnál
Lecserélik a több mint százéves rendszert az egyik legforgalmasabb szakaszon.
Kimondta az Európai Unió: ilyen formában elfogadhatatlan a klímamegállapodás
Hiányzik belőle egy fontos részlet.
Hó esett ma Magyarországon: fagyos levegő és újabb havazás közelít
Egyre több területen.
Törvényi garanciát kér a kamara a szakdolgozók béremelésére
Jelenlegi formájában nem támogatják a jövő évi bérrendezés tervezetét.
Teljesen új módszerrel mentik meg a csapadékot Magyarországon
Gajdos László számolt be a részletekről.
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?