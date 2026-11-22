Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az amerikai 11 évesek 57 százalékának van saját okostelefonja, 55 százalékuk pedig használt már szabadidejében AI-chatbotot vagy AI-társat. A Common Sense Media 2026-os felmérésében a 13–17 évesek összeadott napi médiaidejének mediánja 8 óra 15 perc volt, a párhuzamos tevékenységeket külön számolva. Az alacsonyabb jövedelmű családok gyerekeinél közel 3 órával hosszabb médiaidőt mértek, mint a magasabb jövedelműeknél, miközben számítógéphez ritkábban férnek hozzá.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Common Sense Media 2026-os felmérésében az SSRS 1211, az Egyesült Államokban élő 9–17 éves fiatalt kérdezett meg 2026. április 29. és május 11. között. A kutatás a szabadidős médiahasználatot vizsgálta, az iskolai és a házifeladat-készítéshez kapcsolódó tevékenységek nélkül.

A 11 évesek több mint felének van saját okostelefonja

Az egymást követő életkorok között a 9 és 10 évesek okostelefon-birtoklásában a legnagyobb a különbség. Előbbieknek még kevesebb mint a negyede, utóbbiaknak már közel a fele rendelkezik saját készülékkel. A 17 évesek körében szinte általános a saját okostelefon.

A mesterséges intelligencia kipróbálása is gyakori már a fiatalabbaknál. A 9–12 évesek 49%-a, a 13–17 évesek 77%-a használt már szabadidejében chatbotot vagy AI-társat. A mindennapi használat ennél jóval szűkebb körre jellemző, a két korcsoportban 10%, illetve 16%.

Az arányok az adott életkorú amerikai fiatalokra vonatkoznak. A két adatsorból a saját okostelefonnal rendelkező és AI-t is használó fiatalok közös aránya nem állapítható meg. Az életkoronkénti mintanagyság 105–238 fő; a kisebb eltérések bizonytalanabbak.

A jelentést kiadó gyermekvédelmi szervezet szerint a platformok nem szűrik ki elég hatékonyan a 13 év alatti felhasználókat. A felmérésből ugyanakkor nem derül ki, hogy a gyerekek saját fiókkal vagy szülői közreműködéssel használták-e ezeket a szolgáltatásokat. Az életkor-ellenőrző rendszerek működését a kutatásban közvetlenül nem vizsgálták.

A tinédzserek 43%-ánál legalább 10 óra az összeadott napi médiaidő

A 9–12 évesek összesített napi médiaidejének mediánja 5 óra, a 13–17 éveseké 8 óra 15 perc. A legalább 10 órás érték az idősebbek között csaknem kétszer olyan gyakori.

Az összeadott tevékenységidő jelentős átfedéseket tartalmazhat. A kutatás külön számolja például a videónézést és a közben folytatott üzenetküldést, ezért az eredmény meghaladhatja a ténylegesen eltelt időt.

A jelentés az összesített mutatót képernyőidőként nevezi meg. A felmért tevékenységek között ugyanakkor nyomtatott olvasás és hanganyag-hallgatás is szerepel; ezek beszámítását az összesített időbe a módszertani leírás nem tisztázza egyértelműen.

Előző napi, szabadidős használat önbevallás alapján, a párhuzamos tevékenységek külön elszámolásával. A mintanagyság 614, illetve 597 fő. A tinédzserek arányai kerekítés miatt 99%-ot adnak ki.

Az új időadatok közvetlenül nem vethetők össze a korábbi Census-felmérésekkel. A kutatás módosította a kérdezést, az átlag helyett a mediánt helyezte előtérbe, és a vizsgált korosztályt is megváltoztatta.

A tinédzserek között ritkább a mindennapi olvasás

A vizsgált tevékenységek közül a rövid online videók nézése a leggyakoribb napi szokás. A tinédzserek körében az üzenetküldés és a közösségi média használata is jóval gyakoribb mindennapos tevékenység, mint a fiatalabbaknál. Az olvasásnál fordított a különbség.

A felmérés 13 tevékenységéből 7 kiemelt kategória. Az arányok az adott tevékenységet saját bevallásuk szerint mindennap végzőket mutatják a teljes korcsoporton belül. Az olvasás nyomtatott és digitális tartalmakat egyaránt tartalmaz. A mintanagyság 614, illetve 597 fő.

Az előző napon rövid videókat nézők körében a használat mediánja

a fiatalabbaknál 1 óra 19 perc, a tinédzsereknél 1 óra 55 perc volt.

Az előző napon szórakozásból olvasók körében mindkét korcsoportban 1 óra volt a medián.

Az AI-t kevesen élvezik nagyon

A tinédzserek 77%-a használt már szabadidejében AI-chatbotot vagy AI-társat. Az AI-t használó tinédzsereknek ugyanakkor csak 11%-a mondta, hogy nagyon élvezi ezt a tevékenységet.

A rövid videóknál és a játéknál jóval magasabb az élvezetet legerősebben kifejező választ adók aránya. A fiatalabb játékosok több mint kétharmada választotta ezt a lehetőséget.

A felmérés 12 élvezeti kategóriájából 6 kiemelt tevékenység. Valamennyi arány az adott tevékenységet végzők körére vonatkozik, ezért a nevező tevékenységenként és korcsoportonként változik. Az AI esetében a használói bázis 293, illetve 462 fő.

A legerősebb pozitív válasz elmaradása nem jelent automatikusan elégedetlenséget. Az élvezeti kérdésből az sem derül ki, mennyire hasznosnak tartják a fiatalok az adott eszközt.

Több médiaidő, ritkább számítógép-hozzáférés

Az alacsony és magas jövedelmű háztartások gyerekei között 2 óra 49 perc a napi médiaidő mediánjának különbsége. Az alacsonyabb jövedelműeknél a saját mobiltelefon gyakoribb, az otthoni számítógép-hozzáférés és a saját számítógép viszont ritkább.

A médiaidő szabadidős használatra vonatkozik, a párhuzamos tevékenységek külön elszámolásával. A saját mobiltelefon az okostelefonokat és az alapkészülékeket is tartalmazza. A jövedelmi csoportok mintanagysága sorrendben 422, 359 és 428 fő.

Az alacsony jövedelmű családok gyerekeinek számítógép-hozzáférése 9 százalékponttal marad el a magas jövedelműekétől. A saját számítógép birtoklásában 10 százalékpont a különbség.

A kész megoldás még nem jelent megszerzett tudást

Az AI oktatási hatásairól szóló kísérletek fontos különbséget mutatnak a segítséggel elvégzett feladat és az önállóan is alkalmazható tudás között. Egy közel ezer középiskolás részvételével végzett, a PNAS folyóiratban megjelent kutatásban az általános chatbothoz hasonló eszköz javította a matematika-gyakorlófeladatok eredményét. Amikor azonban a diákoknak segítség nélkül kellett dolgozniuk, az így gyakorló csoport gyengébben teljesített, mint azok, akik korábban sem kaptak AI-támogatást. A tanulást segítő korlátozásokkal kialakított AI-rendszer nagyrészt mérsékelte ezt a hátrányt.

Kedvező eredményekre is van példa. Egy egyetemi fizikakurzuson végzett randomizált kísérletben az oktatók által előkészített magyarázatokra és feladatokra épülő mesterségesintelligencia-alapú tanulástámogató rendszer javította a tanulás után közvetlenül mért teljesítményt. A vizsgálat két tananyagrészre terjedt ki; a hosszú távú tudásmegőrzésről és a gyerekek általános készségfejlődéséről ebből nem vonható le következtetés.

Ezek alapján az AI terjedését önmagában nem tekinthetjük az oktatás területén tett előrelépésnek. Az eredményesség megítéléséhez azt is mérni kell, hogy a diák később, segítség nélkül mennyit ért meg és tud alkalmazni. Az eddigi kísérletek alapján valós kockázat, hogy a kész válaszok megkönnyítik a feladat beadását, miközben elmarad a megoldáshoz szükséges önálló gyakorlás. A célzott oktatási alkalmazások kedvező eredményei ezért nem adnak általános felmentést a korlátlan chatbot-használatra.

Svédországban a kormány a nyomtatott tankönyvek beszerzésének támogatásával és az iskolai képernyőhasználat visszafogásával igyekszik több teret adni az olvasásnak és az írásnak. Ez az oktatás digitalizációjának felülvizsgálata, önmagában nem bizonyíték az AI tanulási hatásaira.

Svédországban a kormány a nyomtatott tankönyvek és a kézírás szerepét erősíti az oktatásban.

A BBC 2026. áprilisi riportja szerint több mint 2,1 milliárd svéd koronát különítettek el tankönyvekre és tanári kézikönyvekre, 2028-ra pedig a könyvalapú tanulást előtérbe helyező új tantervet terveznek. Az óvodákban 2025 óta nincs előírva a digitális eszközök használata. Az irányváltás ugyanakkor vitatott: a BBC által ismertetett OECD-értékelés a digitális eszközökhöz való hozzáférés előnyeit is elismeri, miközben a túlzott használat és a tanórai figyelemelterelés kockázataira figyelmeztet. A svéd intézkedésekből önmagukban nem vonható le következtetés az AI tanulási hatásaira.

A felmérés önbevallásos időadatokra épül, amelyek emlékezeti és becslési hibákat is tartalmazhatnak. A teljes mintára közölt ±3,2 százalékpontos hibahatár az aránybecslésekre vonatkozik, az időmediánokra nem. A kutatást kiadó Common Sense Media gyermekvédelmi érdekképviseletet is végez; szakpolitikai következtetései elkülönítendők a mért eredményektől.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images