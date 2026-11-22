Orosz dróntámadás ért egy ötemeletes lakóépületet a kijevi régióban vasárnap reggel. A becsapódás következtében az épület egy része összeomlott, és a feltételezések szerint legalább tizennégy ember a romok alatt rekedhetett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon számolt be a támadásról. Bejegyzésében köszönetet mondott a katasztrófavédelem munkatársainak a gyors beavatkozásért, amelynek köszönhetően kilenc lakót már sikerült kimenteni az épületből, a becsapódás után keletkezett tüzet pedig megfékezték.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a támadásban ketten megsérültek, köztük egy tinédzser is. A mentőszolgálatok által közzétett felvételeken látható, ahogy a mentőcsapatok a hatalmas törmelékhalmot kutatják át túlélők után, miközben a megrongálódott épületben rekedt lakókat létrák és emelőkosaras daruk segítségével hozzák le a magasból.

Forrás: Reuters

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