Franciaországban továbbra is nagyon magas szinű a terrorfenyegetettség, mivel az év eleje óta három merényletet követtek el és hetet hiúsítottak meg - mondta Olivier Christen, az országos terrorelhárító ügyészség vezetője az Ouest-France regionális napilap internetes oldalán megjelent interjúban.

Január óta 68 eljárás indult terrorizmussal kapcsolatos ügyekben.

Ez az egyik legmagasabb szint, négy éve folyamatosan

- mondta az ügyész a szombat este megjelent interjúban. "A 2010-es évek közepén (a fenyegetés) szinte kizárólag dzsihadista volt. Továbbra is az az eljárások 88 százalékában, de másfajták is megjelentek" - hangsúlyozta.

Az új fenyegetések között szerepel "a radikális szélsőjobboldali erőszak, amely tíz éve szinte nem létezett", de olyan új típusúak is, amelyek "angolszász eredetű mozgalmakhoz (True crime community) vagy a (nőgyülőlő) incel mozgalomhoz" kapcsolódnak.

Január óta három merényletet követtek el Franciaországban.

Ezek közül egy volt dzsihadista, azt februárban a párizsi Étoile téren hajtották végre. Októberben a délkeleti Aubagne egyik középiskolájában a tömegmészárlásokat dicsőítő True crime közösséghez kapcsolódott egy támadás, a harmadik pedig egy hónappal ezelőtt a párizsi régióban végrehajtott rasszista támadás volt, amely a radikális szélsőjobboldalhoz köthető.

"Mindazonáltal a fenyegetés fő súlya továbbra is a szunnita radikális iszlámizmus" - hívta fel a figyelmet az ügyész.

A 2012 óta Franciaországban elkövetett 53 merényletből 50 a dzsihadizmushoz kapcsolódik, kettő, amelyekben még nyomozás folyik, a szélsőjobboldalhoz köthető, és egy a True crime közösséghez.

A radikális erőszakos terrorizmussal kapcsolatban Olivier Christen "jelentős különbséget" tett a radikális szélsőjobboldali erőszak és a radikális szélsőbaloldali erőszak között: "az előbbi emberek elleni erőszakos cselekményekben, a második pedig javak és infrastruktúrák elleni akciókban nyilvánul meg".

Az ügyész azt is megjegyezte, hogy a terrorizmus állami újjáéledése is tapasztalható Franciaország területén, "12 folyamatban lévő eljárással", elsősorban "Irán és Oroszország tevékenységei által".

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