H-101 típusú orosz manőverező robotrepülőgépek zuhantak le Lengyelország területén pénteken - közölte vasárnap a lengyel ügyészség az X-en.

A vádhatóság tájékoztatása szerint a roncsok vizsgálata szerint

a fegyvereket 2026 negyedik negyedévében állították elő Dubnában, nagyjából 140 kilométerre délre Moszkvától.

A lengyel hatóságok szerint pénteken három orosz légi objektum lépett be a lengyel légtérbe és zuhant le az ország délkeleti részén. Eleinte Varsó két manőverező robotrepülőgépet és egy drónt gyanított. A történtek során senkinek sem sérült meg.

Az ukrán határtól mintegy 60 kilométerre található Nowy Lipowiec településen, valamint a 92 kilométerre található Rudnik nad Sanemben lezárultak a vizsgálatok, a harmadik helyszínen, Molodyczben azonban még nem - ismertette az ügyészség.

A NATO egyik tisztségviselője vasárnap közölte, hogy a katonai szövetség 32 tagállamának képviselői hétfőn Brüsszelben ülnek össze a történtek megvitatására. Az illetékes ugyanakkor jelezte, hogy nem egy rendkívüli ülés összehívásáról van szó, hanem

a rendszeres konzultációk keretében zajlik majd a tanácskozás.

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