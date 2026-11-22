Közel jár a végső megállapodáshoz az ENSZ törökországi klímacsúcsa, miután az elnökség vasárnap egy új tervezetet terjesztett elő. A dokumentum a globális klímavédelmi tárgyalások történetében először ismerné el, hogy a Föld felmelegedése át fogja lépni a kritikus 1,5 Celsius-fokos határt, miközben a fosszilis energiahordozók közvetlen említését teljes egészében mellőzi.

Az Antalyában megrendezett COP31 konferencia két nappal a hivatalos zárónap után jutott el a kompromisszumos javaslatig. A tanácskozáson társelnöki szerepet betöltő Ausztrália és a házigazda Törökország közel kétszáz ország delegációjával folytatott intenzív egyeztetést, hogy áthidalja a klímaváltozásnak leginkább kitett államok, valamint a fosszilis energiahordozók kitermelésétől és felhasználásától függő gazdaságok közötti érdekellentéteket. Murat Kurum, a csúcstalálkozó török elnöke a vasárnap hajnali plenáris ülésen úgy nyilatkozott,

sikerült olyan szöveget az asztalra tenniük, amelyet minden fél képes lesz elfogadni.

Az idei találkozó az első azóta, hogy az ENSZ környezetvédelmi testülete hivatalosan is megerősítette, miszerint a globális hőmérséklet-emelkedés át fogja lépni az egy évtizeddel ezelőtt kitűzött 1,5 Celsius-fokos küszöbértéket, ami a szélsőséges időjárási jelenségek drasztikus felerősödésével jár. A mostani tervezet ezt a tényt hivatalosan is rögzíti, a túllépés későbbi visszafordítása érdekében pedig a szén-dioxid-kivonási technológiák fejlesztésének felgyorsítását szorgalmazza.

A feszült hangulatú tárgyalások legvitatottabb pontja a fosszilis energiahordozók szerepe volt, amelyek a tudományos konszenzus szerint a felmelegedés fő okozói. Ennek ellenére az új szövegváltozat egyáltalán nem említi meg ezeket közvetlenül, csupán visszautal egy korábbi klímacsúcs határozatára, amelyben a kormányok már elkötelezték magukat a szénről, a kőolajról és a földgázról való fokozatos leválás mellett.

A zárt ajtók mögött zajló egyeztetésekre rálátó megfigyelők szerint Szaúd-Arábia és más nagy olajkitermelő államok gyakoroltak komoly nyomást annak érdekében, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kimaradjanak a záródokumentumból, a szén-dioxid-kivonás viszont bekerüljön. A szaúdi delegáció képviselője nem kívánta kommentálni ezeket az értesüléseket.

A környezetvédelmi szervezetek élesen bírálták a kompromisszumos javaslatot. A 350.org nevű csoport csalódottságának adott hangot a szöveg hiányosságai és a technológiai megoldások erőltetése miatt. Sara Shaw, a szervezet kampányigazgatója szerint

az üvegházhatású gázok légkörbe jutását megakadályozó szén-dioxid-leválasztás a túllépés korszakának egyik legnagyobb átverése, amelynek a világ vezetői épp most készülnek bedőlni, a tervezet pedig valójában csak utat nyit az újabb fosszilis beruházások előtt.

Forrás: Reuters

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