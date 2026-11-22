Theresa May volt konzervatív párti brit kormányfő Nagy-Britannia újbóli európai uniós csatlakozása ellen, Tony Blair egykori munkáspárti miniszterelnök az erőteljes feltételekhez kötött csatlakozás mellett érvelt vasárnapi nyilatkozataiban.

A két volt kormányfő megnyilatkozásainak előzményeként Andy Burnham jelenlegi munkáspárti miniszterelnök az elmúlt hetekben elhangzott nyilatkozataiban távlati célként nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy Nagy-Britannia részlegesen vagy teljes jogú tagként ismét csatlakozhat az Európai Unióhoz, sőt azt sem, hogy belátható időn belül ismét népszavazást írjanak ki erről.

A héten Burnham, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az uniós tagországok állam- és kormányfői alkotta Európai Tanács vezetője csúcstalálkozót tartott Brüsszelben, ahol több nagy horderejű megállapodást kötöttek Nagy-Britannia és az EU kapcsolatrendszerének szorosabbra vonásáról.

Theresa May, akinek 2016-tól 2019-ig tartó miniszterelnöki időszakában kezdődtek a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló tárgyalások, a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott:

"enyhe elképedéssel" szemléli, ahogy Burnham Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozásáról tárgyal.

A volt konzervatív kormányfő szerint Burnham "atyáskodva meg akarja paskolni az emberek fejét", és azt próbálja sugalni nekik, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazáson rossz döntést hoztak, ezért "fussunk neki még egyszer, de most már szülessen megfelelő eredmény".

Theresa May kijelentette: amikor ő töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, nagyon világosan azt az álláspontot képviselte, hogy végre kell hajtani a népszavazáson született döntést. Hozzátette: éppen ezért azt üzeni Andy Burnhamnek, hogy az emberek a Brexitre voksoltak, a Brexit megtörtént, ezt el kell fogadnia és tovább kell lépnie.

May szerint ha valóban tárgyalások kezdődnek az EU-val az újbóli brit csatlakozásról, az rengeteg kormányzati energiát és időt lekötne.

Sir Tony Blair volt munkáspárti brit kormányfő a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva kijelentette: Nagy-Britanniának csak abban az esetben lenne szabad ismét csatlakoznia az Európai Unióhoz, ha az EU előbb alapvető - mindenekelőtt innovációs és technológiai - reformokat hajt végre.

Blair szerint

hiba volt a kilépés az EU-ból, de ő sem mondja azt, hogy "Nagy-Britannia fogja magát és csak úgy lépjen vissza".

Úgy fogalmazott: erőteljes feltételekkel támogatná csak az újbóli brit csatlakozást, és véleménye szerint a mostani brit kormánynak fel kell készülnie arra is, hogy szükség esetén felálljon a tárgyalóasztaltól.

Hozzátette: véleménye szerint az EU a technológiai megújulást célzó reformok terén valószínűleg rossz irányban halad.

Blair - aki 1997 és 2007 között volt brit kormányfő és egymás után három választást nyert a Munkáspárt élén - nem először fejti ki ezt a véleményét. Az általa alapított befolyásos közpolitikai elemzőintézet (Tony Blair Institute for Global Change) nemrégiben bemutatott új, átfogó tanulmányában leszögezte, hogy Nagy-Britanniának tíz éven belül ismét csatlakoznia kell az Európai Unióhoz,

de ehhez az EU-ban is radikális reformokra van szükség.

Címlapkép forrása: Alberto Pezzali/NurPhoto