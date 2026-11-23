Elsüllyedt a Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál korábban dróntámadással megrongált orosz hadihajó, miközben vasárnap este egy második, máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is támadás ért a kelet-líbiai partoknál – közölték a helyi hatóságok és médiabeszámolók.

Műholdfelvételek alapján a korábban megtámadott hajó a Merkury nevű orosz korvett volt.

A felvételek szerint a hadihajó nagyrészt elsüllyedt, csak az orra emelkedett ki a vízből, fedélzeti felépítményéből pedig füst szállt fel.

Az Oroszországba tartó hajó Bengáziban üzemanyag-felvétel és ellátmány pótlása miatt állt meg.

A Reutersnek nyilatkozó líbiai katonai források szerint

vasárnap később egy máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is találat ért Bengázi partjainál, feltehetően pilóta nélküli robbanó csónak találta el.

A legénységet kimentették, néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A kelet-líbiai erők közlése szerint a haditengerészet és a légierő vasárnap este több mint húsz, robbanóanyaggal megrakott vízi drónt fogott el Bengázi közelében. Más beszámolók legalább tizenkét megsemmisített drónhajóról szóltak.

A kelet-líbiai kormány nemzetközi vizsgálatot kezdeményezett az ENSZ-nél az incidensek ügyében. Oszáma Hamád miniszterelnök közlése szerint a hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadások nyugat-líbiai területről indulhattak-e, illetve jelen vannak-e ukrán szakértők az országban.

A támadásokért senki sem vállalta a felelősséget. Oroszország és Ukrajna egyelőre nem reagált az ügyre.

Az ENSZ líbiai missziója (UNSMIL) aggodalmának adott hangot az események miatt, és az incidensek azonnali, független és átlátható kivizsgálását sürgette.

Líbia 2011 óta gyakorlatilag két részre szakadt: az ENSZ által elismert, tripoli székhelyű kormány mellett Bengáziban rivális hatalmi központ működik, amelyet Halífa Haftar tábornagy támogat. Az ország keleti részét és déli területeinek jelentős részét a hozzá hű erők ellenőrzik.

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