Az Yle finn közszolgálati médium beszámolója alapján a kamenkai bázis déli részén idén több régi hangárt és egyéb épületet, köztük két étkezdét és két laktanyát is lebontottak.

A helyükön már javában zajlik az új létesítmények felhúzása, a felvételek tanúsága szerint egy új harcászati és lőkiképző központ épül.

Erről a beruházásról korábban sem Oroszországban, sem Nyugaton nem számoltak be. A terület egyébként egykor Finnországhoz tartozott, akkor Kaukjärvi néven volt ismert.

Kamenkában összpontosul a Finnországgal szemben állomásozó legjelentősebb orosz szárazföldi erő, a hatalmas helyőrséget és a hozzá tartozó gyakorlóteret a 69. gépesített lövészhadosztály használja.

A támaszpont a kilencvenes évek vége óta egy körülbelül 4400 fős dandárnak adott otthont, mostanra azonban hadosztállyá szervezték át. A még alakulófélben lévő egység létszámát a tervek szerint 11 ezer főre duzzasztják fel.

A bázis jelenleg kiképzőközpontként is működik, ahol a katonákat a háborús bevetésekre készítik fel, a hadosztály egységei ugyanis Ukrajnában, többek között a Harkivi területen zajló harcokban is részt vesznek.

A kamenkai bázis átépítése nem számít meglepetésnek, mivel Moszkva már Finnország és Svédország NATO-csatlakozására reagálva bejelentette haderejének megerősítését.

Oroszország még 2024-ben döntött az északi erők bővítéséről, és ezzel párhuzamosan újjászervezte a Leningrádi Katonai Körzetet is.

Ennek következtében a finn határ menti térségben állomásozó orosz csapatok létszáma fokozatosan a korábbi többszörösére nő.

Nem Kamenka az egyetlen helyszín a térségben, ahol fejlesztések zajlanak. A támaszponttól mintegy nyolc kilométerre keletre fekvő kirillovszkojei (korábbi finn nevén Perkjärvi) helyőrségben tavaly szintén építkeztek, ott egy nagy épületkomplexumot és több kisebb műhelyt húztak fel.

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