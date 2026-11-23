Tádzsikisztán bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) létrehozó Római Statútumból, miután a napokban az érvényben lévő nemzetközi elfogatóparancs ellenére is fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A letartóztatás elmaradása és a kilépés híre éles kritikát váltott ki a hágai testület és az Európai Unió részéről.

Az egész kezdődött azzal, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) határozottan elítélte, hogy Tádzsikisztán nem teljesítette a bírósággal szembeni kötelezettségeit november 19. és 20. között, amikor Vlagyimir Putyin az országba látogatott. Az orosz államfő ellen az ukrán gyermekek jogellenes deportálása miatt adott ki elfogatóparancsot a hágai testület. Az unió hangsúlyozta, hogy az emberiséget fenyegető bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül, és minden részes államnak kötelessége haladéktalanul végrehajtani a bíróság határozatait, egyúttal megerősítették Ukrajna szuverenitása és területi integritása iránti elkötelezettségüket.

A diplomáciai feszültség nyomán Tádzsikisztán hétfőn hivatalosan is jelezte kilépési szándékát az icc-ből

A Római Statútumban Részes Államok Közgyűlésének elnöksége aggodalommal fogadta a döntést, rámutatva, hogy a távozás veszélyezteti az igazságszolgáltatás iránti törekvéseket és a büntetlenség felszámolását célzó globális erőfeszítéseket. Felszólították a közép-ázsiai országot a lépés felülvizsgálatára, egyúttal emlékeztettek arra is, hogy a kilépés nem mentesíti az államot azon kötelezettségek alól, amelyek még a tagság ideje alatt keletkeztek.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szintén sajnálatát fejezte ki, és a döntés visszavonására ösztönözte Tádzsikisztánt, kiemelve, hogy a nemzetközi jog és az elszámoltathatóság megerősítése közös érdek. A főképviselő aggasztónak nevezte azt a tendenciát, hogy az év korábbi szakaszában Niger, Burkina Faso, Mali, Csád, Venezuela és Nauru hatóságai is kezdeményezték országuk kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

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