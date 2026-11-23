Az elemzők várakozásai szerint
az irányadó európai gáztőzsdei ár (TTF) 2027 végére akár 31 euróig is visszacsúszhat.
A gázárak feleződése hatalmas megkönnyebbülést hozna az idei energiaválság terheit viselő Európának, érdemben csökkentve az energiaintenzív iparágak és a közműszolgáltatók költségeit. A kedvező alapforgatókönyv azzal számol, hogy az iráni háborúban nem történik tartós diplomáciai áttörés, de olyan súlyos eszkaláció sem, amely hosszú távú károkat okozna az energiainfrastruktúrában.
A földgáz árának várt csökkenése szorosan összefügg azzal, hogy a kőolaj világpiacán már túlkínálat mutatkozik. A Goldman Sachs számításai szerint 2027-ben napi mintegy 2 millió hordós többlet épülhet ki, aminek hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára a mostani 93 dollár körüli szintről jövőre 88 dollárra, 2027 decemberére pedig 78 dollárra süllyedhet. A Perzsa-öböl menti kitermelők egyre sikeresebben kerülik meg a Hormuzi-szorost, mivel haditengerészeti kíséretet és nyílt vízi átrakodást alkalmaznak, emellett egy éven belül várhatóan napi 3,8 millió hordónyi új, elkerülő csővezeték-kapacitást állítanak üzembe.
A gázpiac helyzete azonban jóval sérülékenyebb az olajénál, az LNG szállítását ugyanis sokkal nehezebb átszervezni. A cseppfolyósított gázt szélsőségesen alacsony hőmérsékleten kell tartani, ez egy esetleges támadáskor is nagyobb veszélyt jelent, ezért az ellátási láncok nehezebben alkalmazkodnak a háborús helyzethez.
Amennyiben a Perzsa-öbölből származó LNG-export a háború előtti szint 25-30 százalékára esik vissza a most következő télen, és az időjárás is az átlagosnál hidegebbre fordul, az európai gázárak 2027 első negyedévében megközelíthetik a megawattóránkénti 150 eurót.
Ha pedig a közel-keleti kivitel az egész jövő évben alacsony marad, a 2027-es átlagár 45 helyett inkább 104 euró körül alakulhat.
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