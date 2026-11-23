Sorsdöntő lépést fontolgat Trump: az 5. cikkelyhez hasonló védelmet kaphat Ukrajna?
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyik főtárgyalója az X-en vasárnap részletesen leírta, Trump milyen feltételekkel adna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat Ukrajnának.
Ipari létesítményt ért ukrán dróntámadás az Urál-vidéken
Dmitrij Mahonin, az orosz Permi terület kormányzója hétfőn közölte, hogy az Urál-vidéken található egy ipari létesítményt megrongált egy ukrán dróntámadás. A létesítmény nevét a kormányzó nem közölte.
(Reuters)
Itt vannak a drónjelentések
Az ukrán légierő szerint hétfőre virradó éjjel Oroszország összesen 153 drónnal támadta Ukrajnát, amelyből a légvédelem 134-et semlegesített.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek összesen 192 drónt lőttek le különböző ukrajnai régiók felett.
(Ukrinform, TASZSZ)
Inog az ukrán veteránügyi miniszter széke
Oleh Szimoroz veterán aktivista szerint összegyűlt a szükséges 25 ezer aláírás ahhoz a petícióhoz, amely lemondásra szólítja fel Vitalij Kim ukrán veteránügyi minisztert.
A kellő számú aláírás összegyűjtését követően a kormány köteles megvizsgálni a miniszter leváltásának kérdését.
A mindössze négy hónapja hivatalban lévő Kím azzal vívta ki a veteránok haragját, hogy a médiának vitát kiváltó nyilatkozatokat tett a veteránok pszichológiai ellátásának előnyeiről, valamint arról, hogy egyes katonák a frontról való visszatérésük után bűnözésbe keveredhetnek.
Súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú létesítményét
Három nappal egy korábbi támadás után ismét dróncsapás érte a Barátság kőolajvezeték-rendszerhez tartozó Kalejkino olajszivattyú-állomást – írja a The Kyiv Independent.
10-re emelkedett a halálos áldozatok száma Dimerben
10-re emelkedett a halálos áldozatok száma a Kijev megyei Dimerben, ahol vasárnap ért orosz dróntalálat egy ötszintes lakóházat. Egy gyermeket élve húztak ki a romok alól.
A víz fenekére küldték a tengeri drónok az orosz hadihajót Afrika partjainál
Elsüllyedt a Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál korábban dróntámadással megrongált orosz hadihajó, miközben vasárnap este egy második, máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is támadás ért a kelet-líbiai partoknál – közölték a helyi hatóságok és médiabeszámolók.
Elsüllyedt egy orosz hadihajó a Fekete-tengeren, orosz rakéták roncsait találták Lengyelországban – Háborús híreink hétfőn
Elsüllyedt a Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál korábban dróntámadással megrongált orosz hadihajó, miközben vasárnap este egy második, máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is támadás ért a kelet-líbiai partoknál. A pénteken Lengyelországban lezuhant orosz katonai eszközök H-101-es cirkálórakéták voltak – közölte vasárnap a lengyel ügyészség. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Sorsdöntő lépést fontolgat Trump: az 5. cikkelyhez hasonló védelmet kaphat Ukrajna?
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