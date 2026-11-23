Oleh Szimoroz veterán aktivista szerint összegyűlt a szükséges 25 ezer aláírás ahhoz a petícióhoz, amely lemondásra szólítja fel Vitalij Kim ukrán veteránügyi minisztert.

A kellő számú aláírás összegyűjtését követően a kormány köteles megvizsgálni a miniszter leváltásának kérdését.

A mindössze négy hónapja hivatalban lévő Kím azzal vívta ki a veteránok haragját, hogy a médiának vitát kiváltó nyilatkozatokat tett a veteránok pszichológiai ellátásának előnyeiről, valamint arról, hogy egyes katonák a frontról való visszatérésük után bűnözésbe keveredhetnek.

(The Kyiv Independent)