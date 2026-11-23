Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint a Perm városában működő Lukoil-Permnyeftyorgszintez finomítót az Oroszország területén tevékenykedő

Fekete Szikra (Csornaja Iszkra) elnevezésű ellenállási mozgalom segítségével támadták meg.

A művelet során az üzem három kulcsfontosságú részlegét, két atmoszférikus-vákuum desztilláló egységet (AVT-2 és AVT-5), valamint egy izomerizáló üzemet ért találat.

A megtámadott permi létesítmény több mint 1500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, és Oroszország egyik legjelentősebb finomítójának számít. Az orosz hatóságok korábban csupán annyit közöltek, hogy a Permi határterületen dróntámadás miatt megrongálódott egy ipari létesítmény, míg a helyi Telegram-csatornák a Lukoil-finomítóban pusztító tűzről számoltak be.

Ahogy azt a reggel mi is megírtuk, három nappal az előző támadás után

a Barátság kőlajvezeték rendszerhez tartozó Kalejkino olajszivattyú-állomást is dróncsapás érte.

Kalejkino az oroszországi kőolajvezeték-hálózat egyik legfontosabb csomópontja, ahol a különböző régiókból érkező nyersolajat fogadják és keverik, mielőtt továbbítanák a finomítókba.

A november 22-ről 23-ra virradó éjszaka folyamán más oroszországi energetikai létesítményeket is támadás ért. A beszámolók szerint ismét csapást mértek a Rosztovi területen fekvő Novosahtyinszk kőolajfinomítójára, a becsapódások nyomán keletkezett tűz azonban a hírek szerint egy helyi magáncégnél, a Tata-Gaz vállalatnál ütött ki.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio