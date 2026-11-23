Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter szerint az ukrán erők az elmúlt két hónapban nagyobb területet szabadítottak fel, mint amekkorát az oroszok ellenőrzésük alá tudtak vonni.

A NATO Parlamenti Közgyűlésének a miniszter arról is beszámolt, hogy csak októberben 41 ezer orosz katonát öltek meg. A cél az, hogy több orosz katona vesszen oda a háborúban, mint amennyit Oroszország toborozni tud.

Az ukrán erők októberben 96,2 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel, ami tízzel több, mint amennyit az oroszok ellenőrzésük alá tudtak vonni.

(Ukrinform)

Az ukrán - és az orosz - beszámolók pontosságát érdemes erősen megkérdőjelezni, a hadviselő felek ugyanis abban érdekeltek, hogy a saját eredményeiket nagyobbnak tüntessék fel a valóságosnál.