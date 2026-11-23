Ukrán védelmi miniszter: az ukrán erők nagyobb területet szabadítottak fel, mint amekkorát az oroszok szereztek
Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter szerint az ukrán erők az elmúlt két hónapban nagyobb területet szabadítottak fel, mint amekkorát az oroszok ellenőrzésük alá tudtak vonni.
A NATO Parlamenti Közgyűlésének a miniszter arról is beszámolt, hogy csak októberben 41 ezer orosz katonát öltek meg. A cél az, hogy több orosz katona vesszen oda a háborúban, mint amennyit Oroszország toborozni tud.
Az ukrán erők októberben 96,2 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel, ami tízzel több, mint amennyit az oroszok ellenőrzésük alá tudtak vonni.
Az ukrán - és az orosz - beszámolók pontosságát érdemes erősen megkérdőjelezni, a hadviselő felek ugyanis abban érdekeltek, hogy a saját eredményeiket nagyobbnak tüntessék fel a valóságosnál.
Órákon át hullottak a drónok és a rakéták az orosz finomítóra, az eredmény még az űrből is látszik
Ukrajna koncentrált támadást hajtott végre hétfőre virradóra az Oroszország Rosztovi területén található novosahtyinszki olajfinomító ellen. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a támadás eredménye még a műholdfelvételeken is jól kivehető – írja az Ukrajinszka Pravda.
Zelenszkij: Ukrajna felvétele a NATO-ba előnyösebb lenne Európa számára, mint a biztonsági garanciák
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna felvétele a NATO-ba előnyösebb lenne Európa biztonsága szempontjából, mint a biztonsági garanciák, amelyek hasonlítanak a katonai szövetség alapító szerződésében a kollektív védelem elvét rögzítő 5. cikkelyre.
Nem lenne sokkal hatékonyabb egyszerűen felvenni Ukrajnát a NATO-ba? Nem lenne ez jobb mindannyiunknak, nem lenne olcsóbb ennek a megvalósítása, és nem lenne megbízhatóbb, amikor ténylegesen meg kell védeni a biztonságot?
- tette fel a kérdést az ukrán államfő abban a videoüzenetében, amellyel a NATO Parlamenti Közgyűlésének Berlinben zajló éves találkozójába kacsolódott be hétfőn.
(MTI)
Árulkodó műholdfelvételek: a NATO-határ közvetlen közelében kezdett katonai építkezésbe Oroszország
Oroszország a Karéliai-földszorosra is kiterjesztette a finn határ közelében fekvő katonai támaszpontok korszerűsítési programját. A finn közmédia által megszerzett műholdfelvételek szerint a határtól mindössze 60 kilométerre található kamenkai helyőrségben idén nagyszabású bontási és építési munkálatok kezdődtek – írja az Ukrajinszka Pravda.
A Kreml a Balti-tengeren folytatott terrorista tevékenységgel vádolta Ukrajnát
A Kreml hétfőn azzal vádolta Ukrajnát, hogy „terrorista tevékenységet” folytat a Balti-tengeren.
Dmitrij Peszkov szóvivő kijelentette, reméli, hogy a balti-tengeri államok befolyásukat latba vetve figyelmeztetik Kijevet az ilyen gyakorlatok ellen.
A Sparta II nevű orosz teherhajó szombaton ukrán dróncsapás következtében kigyulladt, és miután finn vizekre sodródott, jelenleg visszavontatják orosz területre.
(Reuters)
Megszólalt a Kreml az űrbe telepítendő atomfegyverről - Sejtelmes nyilatkozatot adott a szóvivő
A Kreml is reagált azokra a német sajtóértesülésekre, amelyek szerint Oroszország még az idén egy nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat tervez a világűrbe juttatni. Moszkva szerint a híreszteléseket nem szabad komolyan venni.
Zelenszkij: 11 ember vesztette életét Dimerben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán beszámolt róla, hogy 11-re nőtt a halálos álozatok száma a Kijev megyei Dimerben, ahol egy orosz drón egy ötszintes lakóházat talált el.
Az államfő szerint a kisfiú, akit a romok alól húztak ki, jelenleg kórházi ellátás alatt áll. Négy további sérültet szintén kórházban ápolnak, köztük azt a nőt, aki 22 órát követően került ki élve a romok alól.
Zelenszkij megjegyezte, az ezt a támadást is végrehajtó Sahed drónok egyes komponensei külföldről származnak, ezért nemzetközi szankciókra, ezek jobb érvényesítésére és szigorúbb exportellenőrzésekre lenne szükség.
Doctors are now providing the necessary medical care to Davyd, the boy who was rescued from under the rubble of a house in Dymer yesterday. His parents are by his side. Four other people who were injured are also in hospital. Among them is the woman who was rescued during the night after spending almost 22 hours under the debris. The work to clear the rubble continued throughout the night. Sadly, rescuers recovered the bodies of seven more people from under the rubble. In total, 11 people were killed in this single Russian strike. My condolences to all their families and loved ones... The fate of two people remains unknown. The search and rescue operation had to be interrupted because of the threat of further Russian strikes and the risk of “shahed” attacks. Russia's production of these “shaheds” – both conventional and jet-powered – which it uses to destroy residential buildings and infrastructure in Ukraine, is critically dependent on foreign components, above all on supplies of engines and chips to Russia. International sanctions, enforcement of sanctions regimes, and genuinely tougher export controls are what can curb Russia's weapons production. Every country and every leader who helps pressure the aggressor also helps protect lives. It's important to remember this and to act – to act in ways that reduce the number of Russian weapons and make them harder to produce. Thank you to everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
Uniós külügyi szolgálat: Tádzsikisztán nem teljesítette a Putyin elfogására vonatkozó nemzetközi kötelezettségét
Sajnálatát fejezte ki az Európai Unió külügyi szolgálata (EKSZ) amiatt, hogy Tádzsikisztán nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatására vonatkozó kötelezettségét, és a nemzetközi elfogatóparancs ellenére ismételten fogadta az orosz államfőt.
Szóvivője útján közzétett közleményében az EKSZ arra hívta fel a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin november 19-20-án Tádzsikisztánban tett látogatást annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene nemzetközi bűncselekményekkel, különösen az Ukrajna elleni háborújával összefüggésben, mert megalapozott a gyanú, hogy személyesen felelős ukrán gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba.
Ezzel Tádzsikisztán elmulasztotta teljesíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumából eredő kötelezettségeit - foglalt állást az uniós szolgálat.
(MTI)
Magyar Péter: Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép az áldozat
Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép pedig az áldozat – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Országgyűlésben. A politikus a Kárpátalját ért múlt heti orosz dróntámadásokra emlékeztetett, amelyek során Munkácson egy drón alig 300 méterre csapódott be a vasútállomástól. Nagyapja 1944-es munkácsi menekülésének történetével mutatta be, milyen mély kötelék fűzi a magyarokat a régióhoz, és hangsúlyozta, hogy az ott élő magyarok sorsa nem egyszerű külpolitikai ügy. Felidézte kijevi és ungvári útjait is, majd megjegyezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként 2015 óta nem járt Kárpátalján. Arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajnára a háború egyik legnehezebb tele várhat, hiszen emberek milliói készülnek arra, hogy áram és fűtés nélkül vészeljék át a következő hónapokat.
Felfüggesztette működését a novosahtyinszki olajfinomító
Egy koncentrált ukrán drón- és rakétatámadás után felfüggesztette működését az Oroszország Rosztovi területén található novosahtyinszki olajfinomító.
Jurij Szljusar helyi kormányzó szerint az ukrán drónok és rakéták több mint hat órán keresztül támadták a finomítót.
(TASZSZ)
Medvegyev: nukleáris csapás jöhet, ha ezt megteszik Oroszországgal
A nem nukleáris eszközök tömeges alkalmazása, amely különféle katasztrófákhoz vezethet, alapot adhat Oroszország részéről egy megelőző nukleáris csapásra – írta Dmitrij Medvegyev volt államfő, az Orosz Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese egy most megjelent cikkében.
Szép csendben olyan űrfegyvert fejlesztett Oroszország, amely egyetlen pillanat alatt megbéníthatja a Földet, a Nyugat pedig tehetetlenül szemléli
Nyugati hírszerzési értesülések szerint Oroszország még ebben az évben a világűrbe juttathat egy nukleáris robbanófejjel felszerelt műholdat. A német hadsereg (Bundeswehr) és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) már belső figyelmeztetést adott ki a fenyegetés miatt, amely súlyos veszélyt jelentene a globális kommunikációs és katonai rendszerekre - számolt be a Tagesschau.
Megszólalt Marine Le Pen: harmadik világháborút kockáztat a NATO, ha ezt megteszi
Marine Le Pen, a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztás legnagyobb esélyese egy interjúban azt mondta, a NATO a harmadik világháborút kockáztatná, amennyiben beavatkozik az ukrajnai háborúba.
Videót tett közzé Zelenszkij: így küldték hullámsírba az orosz hadihajót az ukrán tengeri drónok
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán megerősítette, hogy ukrán haditengerészeti drónok süllyesztették el a Mercury nevű orosz hadihajót Líbia partjainál.
Sorsdöntő lépést fontolgat Trump: az 5. cikkelyhez hasonló védelmet kaphat Ukrajna?
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyik főtárgyalója az X-en vasárnap részletesen leírta, Trump milyen feltételekkel adna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat Ukrajnának.
Ipari létesítményt ért ukrán dróntámadás az Urál-vidéken
Dmitrij Mahonin, az orosz Permi terület kormányzója hétfőn közölte, hogy az Urál-vidéken található egy ipari létesítményt megrongált egy ukrán dróntámadás. A létesítmény nevét a kormányzó nem közölte.
(Reuters)
Itt vannak a drónjelentések
Az ukrán légierő szerint hétfőre virradó éjjel Oroszország összesen 153 drónnal támadta Ukrajnát, amelyből a légvédelem 134-et semlegesített.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi rendszerek összesen 192 drónt lőttek le különböző ukrajnai régiók felett.
(Ukrinform, TASZSZ)
Inog az ukrán veteránügyi miniszter széke
Oleh Szimoroz veterán aktivista szerint összegyűlt a szükséges 25 ezer aláírás ahhoz a petícióhoz, amely lemondásra szólítja fel Vitalij Kim ukrán veteránügyi minisztert.
A kellő számú aláírás összegyűjtését követően a kormány köteles megvizsgálni a miniszter leváltásának kérdését.
A mindössze négy hónapja hivatalban lévő Kím azzal vívta ki a veteránok haragját, hogy a médiának vitát kiváltó nyilatkozatokat tett a veteránok pszichológiai ellátásának előnyeiről, valamint arról, hogy egyes katonák a frontról való visszatérésük után bűnözésbe keveredhetnek.
Súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú létesítményét
Három nappal egy korábbi támadás után ismét dróncsapás érte a Barátság kőolajvezeték-rendszerhez tartozó Kalejkino olajszivattyú-állomást – írja a The Kyiv Independent.
10-re emelkedett a halálos áldozatok száma Dimerben
10-re emelkedett a halálos áldozatok száma a Kijev megyei Dimerben, ahol vasárnap ért orosz dróntalálat egy ötszintes lakóházat. Egy gyermeket élve húztak ki a romok alól.
A víz fenekére küldték a tengeri drónok az orosz hadihajót Afrika partjainál
Elsüllyedt a Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál korábban dróntámadással megrongált orosz hadihajó, miközben vasárnap este egy második, máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is támadás ért a kelet-líbiai partoknál – közölték a helyi hatóságok és médiabeszámolók.
Elsüllyedt egy orosz hadihajó a Fekete-tengeren, orosz rakéták roncsait találták Lengyelországban – Háborús híreink hétfőn
Elsüllyedt a Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál korábban dróntámadással megrongált orosz hadihajó, miközben vasárnap este egy második, máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is támadás ért a kelet-líbiai partoknál. A pénteken Lengyelországban lezuhant orosz katonai eszközök H-101-es cirkálórakéták voltak – közölte vasárnap a lengyel ügyészség. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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