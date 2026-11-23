Azerbajdzsán Nahicseváni Autonóm Köztársaság nevű exklávéja Örményország, Irán és Törökország közé ékelődik, de nincs közvetlen szárazföldi összeköttetése Azerbajdzsán nagyobb területével. Baku régóta tervezi, hogy közvetlen kapcsolatot teremt az exklávéval, de ezt eddig ellehetetlenítette, hogy Örményország és Azerbajdzsán között a Szovjetunió szétesése óta súlyos konfliktus áll fenn, diplomáciai kapcsolataik sincsenek.
A konfliktus megoldása felé tavaly történt elmozdulás, amikor Trump közvetítésével megállapodtak abban, hogy amerikai felügyelet alatt álló utat építenek Örményország legdélibb, Szjunik tartományán keresztül.
Az utat a Nemzetközi Béke és Jólét Trump Útja (TRIPP) néven nevezik el.
Ez valóban történelmi jelentőségű esemény az Örmény Köztársaság újkori történelmében. Elindítjuk a munkálatokat Örményország függetlenségének kikiáltása óta legnagyobb gazdasági projektjén
– jelentette be hétfőn Pasinján az Armenpress tájékoztatása szerint.
Az örmény kormányfő hangsúlyozta, hogy az út nemcsak Azerbajdzsán két részét köti össze, hanem
hatalmas regionális és nemzetközi jelentőséggel bír, ami további lendületet ad a Kaszpi-tengeri Kereskedelmi Útvonalnak és a nyugat–kelet irányú összeköttetésnek,
továbbá ahhoz is hozzájárul, hogy Örményország jobban hozzáférjen a nemzetközi piacokhoz.
Trump videóüzenetben gratulált Örményországnak a projekt megindításához.
Erre nagyon büszke vagyok. Szeretnék gratulálni barátomnak, Pashinján miniszterelnöknek, amiért bátran vezette az országot a béke útjára, és velünk együttműködve törekedett az Örményország és Azerbajdzsán közötti régóta fennálló konfliktus lezárására. Ez a konfliktus hatalmas szenvedést okozott több mint 35 éven át, és sokan próbáltak megoldást találni rá, de nem jártak sikerrel. Nekünk azonban sikerült, és tavaly a Fehér Házban aláírtunk egy történelmi jelentőségű békeszerződést
– fogalmazott az amerikai elnök, aki meghívta az örmény miniszterelnököt egy jövő évi látogatásra a Fehér Házba.
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