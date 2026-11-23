A létesítményeket november 21-én és 22-én érte találat Dnyipro városában és a környező területeken. A Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a vállalat közölte, hogy a csapások megrongálták a berendezéseket, és több helyszínen tüzet okoztak. Az érintett objektumok többségét már korábban is érte támadás, a legutóbbi incidensekben azonban az energetikai dolgozók közül senki sem sérült meg.

A hibaelhárító csapatok egész éjjel a helyreállításon dolgoztak, elsősorban a kritikus infrastruktúra áramellátásának biztosítására összpontosítva.

A fő átviteli hálózatban keletkezett súlyos károk miatt azonban a szakemberek egyelőre nem tudták az összes fogyasztót visszakapcsolni a rendszerbe.



A kialakult helyzet miatt Dnyipróban, valamint a Dnyiprói, a Szamari, a Kamjanszkei és a Pavlohradi járásban rendkívüli áramszüneteket vezettek be, felfüggesztve a korábban megszokott korlátozási menetrendet. A megye többi részén az Ukrenerho állami rendszerirányító által elrendelt, előre ütemezett lekapcsolások léptek életbe.

A téli fűtési szezon közeledtével és a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan megnő az áramfogyasztás, Oroszország pedig újra fokozta az ukrán energiarendszer elleni támadásokat. Az orosz hadsereg az erőművek mellett egyre gyakrabban veszi célba az áram eljuttatásához szükséges átviteli infrastruktúrát is. Ennek következtében novemberben a DTEK három erőművében is le kellett állítani a termelést, a távvezetékek megrongálása pedig jelentősen korlátozza a még működő létesítményekben megtermelt villamos energia elosztását Közép- és Kelet-Ukrajna felé.

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