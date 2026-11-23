A létesítményeket november 21-én és 22-én érte találat Dnyipro városában és a környező területeken. A Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a vállalat közölte, hogy a csapások megrongálták a berendezéseket, és több helyszínen tüzet okoztak. Az érintett objektumok többségét már korábban is érte támadás, a legutóbbi incidensekben azonban az energetikai dolgozók közül senki sem sérült meg.
A hibaelhárító csapatok egész éjjel a helyreállításon dolgoztak, elsősorban a kritikus infrastruktúra áramellátásának biztosítására összpontosítva.
A fő átviteli hálózatban keletkezett súlyos károk miatt azonban a szakemberek egyelőre nem tudták az összes fogyasztót visszakapcsolni a rendszerbe.
A kialakult helyzet miatt Dnyipróban, valamint a Dnyiprói, a Szamari, a Kamjanszkei és a Pavlohradi járásban rendkívüli áramszüneteket vezettek be, felfüggesztve a korábban megszokott korlátozási menetrendet. A megye többi részén az Ukrenerho állami rendszerirányító által elrendelt, előre ütemezett lekapcsolások léptek életbe.
A téli fűtési szezon közeledtével és a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan megnő az áramfogyasztás, Oroszország pedig újra fokozta az ukrán energiarendszer elleni támadásokat. Az orosz hadsereg az erőművek mellett egyre gyakrabban veszi célba az áram eljuttatásához szükséges átviteli infrastruktúrát is. Ennek következtében novemberben a DTEK három erőművében is le kellett állítani a termelést, a távvezetékek megrongálása pedig jelentősen korlátozza a még működő létesítményekben megtermelt villamos energia elosztását Közép- és Kelet-Ukrajna felé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nehéz időszak előtt áll az amerikai részvénypiac a profik szerint, 2018-hoz hasonló esés jöhet
Ezúttal nem számíthatnak a Fedre a befektetők.
Marketwatch: Donald Trump közbenjárása azt mutatja, hogy Jensen Huang túl fontos ahhoz, hogy elbukjon
A szakértők ugyanakkor fontos kockázatokra figyelmeztetnek.
Magyar Péter: Nem fogadjuk el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves költségvetéssel
A V4-csúcson beszélt erről a kormányfő.
Elvetette klímavédelmi céljait a techóriás: nagyon megugrott a szennyezésük az AI-adatközpontok miatt
És a gigantikus Hyperion még üzembe sem állt.
Engedett a kritikáknak a népszerű chatbot fejlesztője: fontos változás jön az adatvédelemben
Örülhetnek a vállalati felhasználók.
Orosz rakéták csapódtak be Lengyelországban: a NATO beveti az „égi szemeit” a térségben
Megerősítik a szövetség keleti szárnyát.
Kritikus időszak köszöntött be az áramellátásban
Hatalmasat zuhant a magyar naperőművek termelése.
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Wekerle lakástakarék - minden fontos információ egy helyen
2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A profikat is meglepte, ami ma a tőzsdéken történt: mi ez a hatalmas csapkodás?
Nem csitulnank a viharok?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.