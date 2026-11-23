A nem nukleáris eszközök tömeges alkalmazása, amely különféle katasztrófákhoz vezethet, alapot adhat Oroszország részéről egy megelőző nukleáris csapásra – írta Dmitrij Medvegyev volt államfő, az Orosz Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese egy most megjelent cikkében.

A TASZSZ beszámolója szerint Medvegyev a Moszkvai Nemzetközi Jogi Folyóirat számára írt „Állami szuverenitás és nukleáris fegyverek: a nemzetbiztonság biztosításának nemzetközi jogi vonatkozásai” című cikkében írt a nukleáris csapás alkalmazásának orosz doktrínájáról.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország nukleáris doktrínájában

ha egy ellenség katonai fenyegetést jelent az Oroszországi Föderációra – ideértve a nem nukleáris légi és űrbeli támadási eszközök tömeges alkalmazását is, ami ember okozta, környezeti vagy társadalmi katasztrófákhoz vezethet –, az lényegében azt is jelenti, hogy a megelőző nukleáris csapás kérdését a gyakorlatba ültetik át.

Hozzátette:

megengedett a megelőző nukleáris csapás megindítása, ha államunk léte kerül veszélybe, vagy országunknak elfogadhatatlan kárt okoznak.

Medvegyev, aki 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke, 2012 és 2020 között miniszterelnöke, 2012 óta pedig a hatalompárt, az Egységes Oroszország elnöke, az ukrajnai háború kitörése óta rendszeresen fenyegeti Ukrajnát és a Nyugatot atomcsapással.

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