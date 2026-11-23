A Duna rekordalacsony vízállása miatt csúszik a LIFE Wildislands európai uniós élőhely-rehabilitációs program a folyó gemenci szakaszán. A szigetek és mellékágak megmentését célzó, eredetileg az idei év második felére tervezett kotrási munkálatokat a vízhiány miatt jelenleg nem tudják elvégezni, ezért a partnerek a projekt határidejének meghosszabbítását kezdeményezték.

A nyolc országot érintő, 2022-ben indult nemzetközi kezdeményezés célja a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos dunai hordalékszigetek helyreállítása és megóvása. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a Gemenc északi részén található Korpádi-szűkületben a folyó által szállított homokból értékes élőhelyek – puhafás ligeterdők, fűzcserjések és homokzátonyok – jöttek létre. A szigetek és a part között egy másfél kilométer hosszú, a halak és a madarak számára egyaránt fontos mellékág alakult ki, amely azonban a feltöltődés miatt veszélybe került.

Beavatkozás nélkül ugyanis a szigetek idővel a parthoz nőnének, a mellékág pedig teljesen eltűnne.

A terület megmentése érdekében a szakemberek első lépésként átvágtak két kőgátat, hogy alacsonyabb vízállásnál is biztosítsák a mellékág vízellátását. A második fázisban egy 1600 méter hosszú vezérárkot kotornának, amellyel mintegy 30 ezer köbméter homokot juttatnának vissza a Duna főmedrébe. Ezt a munkát az idei év második felére ütemezték, ám a tartós aszály ellehetetlenítette a kivitelezést. A hatósági előírások szerint a kotrást vízről kellene végezni, de a folyó jelenleg annyira leapadt, hogy a munkaterület teljesen szárazon maradt.

Bár az eredeti engedélyek alapján a kivitelezésre jövő márciusig lenne lehetőség, a programban részt vevő felek az idei októberi találkozójukon a határidő meghosszabbítása mellett döntöttek. Ha a vízállás a közeljövőben sem teszi lehetővé a munkát, a kotrásra akár csak 2028-ban kerülhet sor.

A LIFE Wildislands program keretében a részt vevő országok összesen 48 kilométer hosszan alakítják a folyómedret, emellett több száz hektáron biztosítják a víz áramlását és javítják az ártéri erdők állapotát. A hazai szakaszon a Korpádi-szűkület mellett az Erebe-, a Véneki-, a Táti- és a Mohácsi-sziget megóvása is része a természetvédelmi beruházásnak.

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