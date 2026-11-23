Az amerikai keleti parton, Washingtontól egészen Bostonig kedden és szerdán még száraz idő várható, de a délkeleti partoknál erősödő front szerdán már komoly esőzéseket és vízátfolyásokat okozhat Észak- és Dél-Karolina útjain, szerda estére pedig a csapadék eléri Washingtont és Philadelphiát is. Az I-95-ös autópálya mentén csütörtök reggelre 25–50, helyenként akár 75 milliméternyi eső is hullhat, míg az Appalache-hegység magasabban fekvő részein,

New York állam északi területein és Új-Angliában havazásra kell számítani.

New Yorkban nem is a csapadék, hanem a viharos szél okozhatja a legnagyobb problémát, amely veszélybe sodorhatja a 100. hálaadás napi felvonulást. Az előrejelzések szerint a szél szerda este erősödik fel, csütörtökön pedig a széllökések sebessége általánosan elérheti az 55–70 km/órát, a part mentén pedig ennél is erősebb lehet. A városi biztonsági előírások értelmében a felvonulás híres óriásléggömbjeit nem engedhetik a magasba, ha a tartós szélsebesség meghaladja a 37 km/órát, vagy a széllökések átlépik az 55 km/órás határt.

Boston térségében csütörtökön napközben és az esti órákban várható a legmostohább időjárás. A széllel kísért szakadó eső lelassíthatja a közúti forgalmat, a viharos széllökések pedig késéseket okozhatnak a Logan nemzetközi repülőtéren. Massachusetts partvidékén áradások is kialakulhatnak, ha a legerősebb, part felé fújó szelek egybeesnek a dagállyal. Péntekre Washington környékén már szárazabbra fordul az idő, de Új-Anglia északi részén szombatig kitartanak az eső- és hózáporok.

Az ország másik felén, a San Franciscó-i öböl térségében egy különálló időjárási rendszer és a szökőár együttesen jelent komoly veszélyt. A rendkívül magas vízállás miatt hétfőtől csütörtökig árvízi figyelmeztetés van érvényben, a legkritikusabb helyzet pedig szerda délelőttre várható, amikor a vízszint megközelítheti az 1983-as rekordot. A kedden érkező esőzések és a 65 km/órás széllökések tovább rontják a helyzetet, ezért Daniel Lurie, San Francisco polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy hétfő délutántól szerda délutánig halasszák el a nem létfontosságú utazásaikat.

A kaliforniai áradások a helyi infrastruktúrát és a légi közlekedést is közvetlenül fenyegetik, így a San Franciscó-i és az oaklandi repülőtereken már megkezdték a védekezést. San Franciscóban homokzsákokat és mobil gátakat helyeztek ki, valamint ellenőrizték a szivattyúkat a magas vízállás érkezése előtt. Az oaklandi repülőtér üzemeltetői eközben azt javasolják az utasoknak, hogy a Hegenberger Road vagy a 98. sugárút felől közelítsék meg a terminálokat, mivel ezeket a főbb útvonalakat nem éri el a dagály okozta áradás.

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