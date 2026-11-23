A Kreml is reagált azokra a német sajtóértesülésekre, amelyek szerint Oroszország még az idén egy nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat tervez a világűrbe juttatni. Moszkva szerint a híreszteléseket nem szabad komolyan venni.

Az ügy előzménye, hogy több német médium is arról számolt be hétfőn, miszerint nyugati hírszerző szolgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy

az orosz vezetés egy űrbe telepített atomfegyver felbocsátására készül.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy hivatalosan még nem látták az említett jelentést. Hozzátette, hogy a cikkek túlságosan sok feltételezést és "állítólagos" állítást tartalmaznak, amelyeket ráadásul meg nem nevezett forrásoknak tulajdonítanak, így az egész beszámolót aligha érdemes komolyan venni. Peszkov ugyanakkor nem tagadta kategórikusan a cikk állításait.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio