Marine Le Pen, a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztás legnagyobb esélyese egy interjúban azt mondta, a NATO a harmadik világháborút kockáztatná, amennyiben beavatkozik az ukrajnai háborúba.

Az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben a televíziós interjú részletét is megosztotta, Le Pen azt írta:

Ukrajnában csak három lehetséges kimenetel van: vagy a NATO belép a háborúba, és kitör a harmadik világháború, vagy a konfliktus évekig elhúzódik, vagy minden ország felismeri a következményeket.

A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje megjegyezte, amennyiben köztársasági elnökké választják, mindenkivel tárgyalni fog.

Le Pen meglehetősen kritikus álláspontot képvisel a NATO-val szemben, és korábban bejelentette, kiléptetné Franciaországot a védelmi szervezet integrált katonai parancsnokságából. (Franciaország 1966-ban egyszer már kilépett ebből, majd 2009-ben visszalépett.)

Az oroszbarátnak tartott elnökjelölt arról is beszélt korábban, hogy az Ukrajnának eddig megígért pénzügyi segítséget még teljesítené, de új támogatást nem nyújtana az országnak.

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