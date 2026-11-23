Az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben a televíziós interjú részletét is megosztotta, Le Pen azt írta:
Ukrajnában csak három lehetséges kimenetel van: vagy a NATO belép a háborúba, és kitör a harmadik világháború, vagy a konfliktus évekig elhúzódik, vagy minden ország felismeri a következményeket.
A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje megjegyezte, amennyiben köztársasági elnökké választják, mindenkivel tárgyalni fog.
En Ukraine, il n’y a que trois issues : soit l’OTAN entre en guerre et c’est la troisième guerre mondiale, soit le conflit dure des années, soit tous les pays comprennent les conséquences. Si je suis élue présidente de la République, je parlerai à tout le monde. https://t.co/qLFhD7KxCo— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026
Le Pen meglehetősen kritikus álláspontot képvisel a NATO-val szemben, és korábban bejelentette, kiléptetné Franciaországot a védelmi szervezet integrált katonai parancsnokságából. (Franciaország 1966-ban egyszer már kilépett ebből, majd 2009-ben visszalépett.)
Az oroszbarátnak tartott elnökjelölt arról is beszélt korábban, hogy az Ukrajnának eddig megígért pénzügyi segítséget még teljesítené, de új támogatást nem nyújtana az országnak.
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