A friss összesítést az Oroszorszából száműzött Meduza és a Mediazona oknyomozó portálok készítették, miután a Belarusz Cyber Partisans és a Silent Crow nevű hackercsoportok az elmúlt hetekben hatalmas mennyiségű adatot juttattak el a médiának.

A megszerzett dokumentumok alapján az újságírók szeptemberig bezárólag legalább 490 ezer, az orosz állam által is hivatalosan regisztrált katonai halálesetet azonosítottak. Az állami adminisztrációban azonban jelentős késéssel jelennek meg az adatok, így a nyilvántartás a 2026-os halálesetek többségét és a 2025-ös veszteségek egy jó részét még nem tartalmazza.

Ezt az adminisztratív csúszást tudományos előrejelzési módszerekkel korrigálták a kutatók. Kiszámították, mekkora lenne a tényleges veszteség, ha a rendszer teljesen naprakész lenne, és beleszámították azokat a hivatalosan eltűntként nyilvántartott katonákat is, akik nagy valószínűséggel már nem élnek.

Így jutottak el a 700 ezret is meghaladó számhoz, amely csak az elesetteket jelöli, a sebesültekre nem tér ki.

A The New York Times ugyanakkor jelezte, hogy független forrásból nem tudta megerősíteni az elemzés hitelességét.

Az információk közvetlenül az orosz állami statisztikai szolgálattól, a Roszsztattól származnak. A két szerkesztőség évek óta követi nyomon az orosz veszteségeket, elsősorban hagyatéki eljárások és gyászjelentések alapján, ám a mostani adatszivárgás révén hozzáfértek az anyakönyvi hivatalok és a kormányzati adatcsererendszer anonimizált nyilvántartásaihoz is.

Michael Kofman, a Carnegie Nemzetközi Békekutató Alapítvány vezető kutatója szerint Oroszország jelenleg több katonát veszít, mint amennyit pótolni tud, ám

a kiemelkedő pénzügyi juttatásoknak köszönhetően Moszkva így is képes lesz mintegy 409 ezer új embert toborozni 2026-ban.

Ez a tempó elegendő a veszteségek pótlására és a harcok fenntartására, arra azonban már nem, hogy az orosz hadsereg javítson a harctéri pozícióin. A szakértő szerint a Kreml előbb-utóbb kifogyhat a rohamgyalogságból, és ha nem változtatnak a csapatok bevetési taktikáján, a befektetett erőforrások egyre kisebb eredményt hoznak majd.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio