Jurij Szljusar rosztovi kormányzó jelentése szerint Ukrajna több mint hat órán keresztül drónokkal és rakétákkal hajtott végre „nagyszabású kombinált támadást” az olajfinomító ellen. A csapások olyan súlyosak voltak, hogy
a finomító működését is fel kellett függeszteni.
A támadásban közel húsz ház is megrongálódott, de halottakról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
Az ukrán vezérkar elismerte a támadás tényét, melynek eredményét szerintük műholdfelvételek is megerősítik.
Robbanások rázkódtatták meg a finomítót, és az ebből eredő tűz még a műholdfelvételeken is látható. Egy bitumenegységet, egy nyersolaj-desztilláló tornyot, egy újrafűtő kemencét és egy tartályparkot ért a robbanás
– írta az ukrán vezérkar, amely szerint sikerült megsemmisíteniük egy Pole-21 elektronikai hadviselési rendszert és Pancír légvédelmi rendszert is.
A novosahtyinszki finomító évente 7,5 millió tonna nyersolajat képes feldolgozni. Dízelüzemanyagot, hajózási üzemanyagot és fűtőolajat állít elő. Az üzem mindössze néhány tucat kilométerre fekszik az ukrán határtól, így az általa előállított üzemanyag a legrövidebb útvonalon jut el az orosz erőkhöz a déli fronton.
Ukrainians have struck the Novoshakhtinsk oil refinery for the tenth (!) time — and it's honestly a mystery how the place is still standing The fire at the only operational oil refinery in Russia's Rostov region can be seen from miles away. The attack on the facility lasted at least three hours. At the same time, drones targeted another key piece of Russia's oil infrastructure: the Kaleykino oil pumping station in Almetyevsk, Tatarstan, a major hub on the Druzhba pipeline.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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