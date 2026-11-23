A NATO egy AWACS légtérellenőrző repülőgépet telepít Lengyelországba, miután három orosz cirkálórakéta csapódott be az ország területén. A katonai szövetség keleti szárnyát megerősítő lépésről a lengyel védelmi miniszterhelyettes számolt be hétfőn.

A lengyel ügyészség tájékoztatása szerint, amelyről a Portfolio-n is beszámoltunk, pénteken három orosz H-101-es típusú cirkálórakéta ért földet Lengyelországban.

Paweł Zalewski védelmi miniszterhelyettes a NATO brüsszeli ülését követően jelentette be, hogy

Lengyelország rendelkezésére bocsátanak egy korai előrejelző repülőgépet.

Mint fogalmazott, ez a kiváló rendszer még átfogóbb műveleti rálátást biztosít számukra, így hatékonyabban tudnak majd reagálni a hasonló fenyegetésekre.

A jellegzetes, kilenc méter átmérőjű radarkupolával felszerelt AWACS (Airborne Warning and Control System) gépek 1982 óta szolgálnak a szövetség "égi szemeként". A NATO jelenleg tizennégy ilyen légtérellenőrző és -irányító repülőgéppel rendelkezik.

A németországi Geilenkirchen légitámaszponton állomásozó flotta kulcsszerepet játszik a keleti szárny megfigyelésében, mióta Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Egy esetleges fegyveres konfliktus során ezek a gépek egységes radarképet biztosítanak a szövetséges vadászgépeknek, hadihajóknak és vezetési pontoknak, miközben a NATO harci repülőgépeit is képesek közvetlenül a célpontokra vezetni.

Forrás: Reuters

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