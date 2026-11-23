Oroszlánt láttak kóborolni Isztambul európai részének peremén, a nőstény állatot jelenleg rendőrök és állatvédők keresik az érintett külvárosban – közölték hétfőn a török hatóságok.

Az oroszlánt vasárnap este vette észre az Isztambul északi részén fekvő, erdős területekkel övezett Uskumruköy városrész egyik lakója. Az állat jelenlétét később biztonsági kamerák felvételei is megerősítették.

Sikerült meghatározni az oroszlán tartózkodási helyét, és megtettük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy élve befogjuk

– közölte az isztambuli kormányzói hivatal a közösségi médiában.

A Demirören török magánhírügynökség (DHA) által közzétett felvételen látható, hogy az oroszlán egy füves területen tartózkodik. Egyelőre nem lehet biztosan tudni, honnan kóborolt el, egyes sajtóértesülések szerint egy közeli magáningatlanról szökhetett meg.

A török nemzeti parkok igazgatósága közölte, hogy a keresésben szakállatorvosok, valamint hőkamerákkal felszerelt keresőcsapatok is közreműködnek. A kutatás során elsősorban az erdős területekre összpontosítanak.

A helyi lakosságot figyelmeztették a szabadon kóborló ragadozó jelentette veszélyre.

Authorities in Istanbul launched an operation on November 22 to locate a suspected lioness reported in a wooded area in the Sariyer district’s Uskumrukoy neighbourhood. Security camera footage reviewed by the Directorate of Nature Conservation and National Parks showed an animal believed to be a lioness, prompting teams with thermal cameras and expert veterinarians to join the search. The animal’s location was identified and efforts to capture it are ongoing, with gendarmerie units maintaining security measures — TRT World (@trtworld) November 23, 2026

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