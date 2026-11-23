Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezetői a sencseni APEC-csúcstalálkozón első alkalommal folytattak háromoldalú egyeztetést, amelynek végén közös békenyilatkozatot adtak ki. Bár Európa nem volt jelen a tárgyalóasztalnál, a nyilatkozatban rögzített szándékok az Európai Unió mozgásterét is közvetlenül érinthetik, különösen a multilaterális intézmények, az energiabiztonság, a nemzetközi jogrend és a nukleáris biztonság területén. A találkozó ezért ismét előtérbe helyezi azt a kérdést, hogy Európa képes-e egységes szereplőként alakítani a formálódó multipoláris világrendet, vagy elsősorban alkalmazkodni kényszerül hozzá. Ebből a nézőpontból indokolt áttekinteni a találkozó főbb üzeneteit, a tárgyaló nagyhatalmak mozgásterét, valamint Európa lehetőségeit.

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Háromoldalú USA–Oroszország–Kína találkozó Sencsenben

Az APEC-csúcstalálkozó keretében háromoldalú egyeztetésre került sor az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetői között. A háromoldalú tárgyalások fő témái a nukleáris fegyverzet ellenőrzése, az ukrajnai és iráni konfliktus, valamint a nagyhatalmak közötti kapcsolatok. A felek álláspontja azonban több kérdésben eltér, különösen Ukrajna ügyében. Míg Putyin az európai országok kizárásával kívánna tárgyalni, Hszi Csin-ping óvatosabb álláspontot képvisel, és nem kívánja tovább élezni a viszonyt az Európai Unióval.

A találkozót megelőzően a felek kétoldalú megbeszéléseket is folytattak. Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin a gazdasági együttműködés további erősítéséről tárgyaltak, hangsúlyozva a két ország kapcsolatának globális stabilizáló szerepét. Donald Trump és Putyin informális megbeszélésének középpontjában az ukrajnai háború állt. Bár mindkét fél pozitívan értékelte a találkozót, konkrét előrelépés nem történt a béketárgyalások ügyében. A kínai és az amerikai elnök a közel-keleti helyzetről, az iráni háború energiapiaci következményeiről, valamint a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokról egyeztetett. A biotechnológia és a gyógyszeripar továbbra is a stratégiai verseny egyik fontos területe, főleg a technológiákhoz való hozzáférés kérdése, ennek ellenére úgy tűnik, ebben nem született nyilvánosan bejelentett megállapodás. Mindkét vezető pozitívan nyilatkozott a kapcsolatok alakulásáról.

A közös békenyilatkozat európai vonatkozásai

A geopolitikai folyamatok szempontjából különösen figyelemre méltó elemeket tartalmaz a kínai, az orosz és az amerikai államfő november 19-én megjelent közös békenyilatkozata.

Az első pontban megfogalmazott ENSZ-reform szándéka alapvetően befolyásolhatja a jövőbeli multilaterális diplomácia mozgásterét . Felveti annak lehetőségét, hogy a globális döntéshozatalban a három nagyhatalom szerepe tovább erősödik, miközben Európa nemzetközi érdekérvényesítési lehetőségei háttérbe szorulhatnak.

. Felveti annak lehetőségét, hogy a globális döntéshozatalban a három nagyhatalom szerepe tovább erősödik, miközben Európa nemzetközi érdekérvényesítési lehetőségei háttérbe szorulhatnak. A második pont energiapiaci vonatkozásai szintén jelentősek. A felek a finomított kőolajtermékek termelésének és kínálatának növelését, valamint a stabil energiaáramlás fontosságát rögzítették . Bár a szöveg Oroszországot nem nevesíti, ez az orosz energiaszektor nemzetközi pozícióinak erősödését is előrevetítheti. A nyilatkozat az energiatermelés és -ellátás növelése mellett hangsúlyozza a stabil energiaáramlás fenntartásának fontosságát. Ez az elv túlmutat a gazdasági együttműködésen: közvetett módon az energetikai infrastruktúrát veszélyeztető katonai műveletekkel szembeni állásfoglalásként is értelmezhető. Ebből a szempontból az orosz olajfinomítók és energetikai létesítmények elleni ukrán támadások is a nyilatkozatban megfogalmazott stabilitási elv összefüggésében vizsgálhatók, ami Moszkva számára fontos politikai támogatást jelenthet. Mindez az európai energiabiztonság és versenyképesség szempontjából is kérdéseket vet fel, különösen az orosz energiaszállításokkal kapcsolatos korlátozások jövőjét illetően. Az olajpiaci árak közelmúltbeli csökkenése ugyancsak ebben a geopolitikai környezetben értelmezhető, bár annak hátterében a globális keresleti és kínálati folyamatok is meghatározóak.

. Bár a szöveg Oroszországot nem nevesíti, ez az orosz energiaszektor nemzetközi pozícióinak erősödését is előrevetítheti. A nyilatkozat az energiatermelés és -ellátás növelése mellett hangsúlyozza a stabil energiaáramlás fenntartásának fontosságát. Ez az elv túlmutat a gazdasági együttműködésen: közvetett módon az energetikai infrastruktúrát veszélyeztető katonai műveletekkel szembeni állásfoglalásként is értelmezhető. Ebből a szempontból az orosz olajfinomítók és energetikai létesítmények elleni ukrán támadások is a nyilatkozatban megfogalmazott stabilitási elv összefüggésében vizsgálhatók, ami Moszkva számára fontos politikai támogatást jelenthet. Mindez az európai energiabiztonság és versenyképesség szempontjából is kérdéseket vet fel, különösen az orosz energiaszállításokkal kapcsolatos korlátozások jövőjét illetően. Az olajpiaci árak közelmúltbeli csökkenése ugyancsak ebben a geopolitikai környezetben értelmezhető, bár annak hátterében a globális keresleti és kínálati folyamatok is meghatározóak. A harmadik pont a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának korlátozását és az állami vezetők mentelmi jogának hangsúlyozását helyezi előtérbe . Ez politikai figyelmeztetésként is értelmezhető a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években több vezetővel szemben is felmerült a háborús bűncselekmények miatti felelősségre vonás kérdése. A közös álláspont ugyanakkor nem jelent automatikus jogi mentességet, de tovább élezheti a nemzetközi igazságszolgáltatás és a nagyhatalmi szuverenitás közötti konfliktust. Európa számára ez különösen érzékeny kérdés, tekintettel arra, hogy az uniós tagállamok túlnyomó többsége részes állama a Római Statútumnak, az Unió külpolitikája pedig hagyományosan a szabályalapú nemzetközi rendre épül.

. Ez politikai figyelmeztetésként is értelmezhető a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években több vezetővel szemben is felmerült a háborús bűncselekmények miatti felelősségre vonás kérdése. A közös álláspont ugyanakkor nem jelent automatikus jogi mentességet, de tovább élezheti a nemzetközi igazságszolgáltatás és a nagyhatalmi szuverenitás közötti konfliktust. Európa számára ez különösen érzékeny kérdés, tekintettel arra, hogy az uniós tagállamok túlnyomó többsége részes állama a Római Statútumnak, az Unió külpolitikája pedig hagyományosan a szabályalapú nemzetközi rendre épül. A negyedik pont kifejezetten a nukleáris kockázatok csökkentéséről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló párbeszédet rögzíti. Bár e kockázatok mérséklése Európa alapvető érdeke, a fegyverzetkorlátozás új keretei ismét az európai államok érdemi részvétele nélkül formálódhatnak, miközben a kontinens biztonsága jelentős részben továbbra is az amerikai nukleáris elrettentésen nyugszik.

A nagyhatalmak is kihívásokkal néznek szembe

A sencseni tárgyalóasztalnál ülő felek helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a meghatározó nagyhatalmak mindegyike jelentős belső és külső kihívásokkal szembesül. Az Egyesült Államok globális vezető szerepének megőrzését több strukturális tényező is próbára teszi, köztük a magas államadósság, a tartós kereskedelmi deficit, valamint a nemzetközi gazdasági és politikai rendszer átalakulásából eredő kihívások. E folyamatok nem kizárólag az aktuális politikai vezetéshez köthetők, hanem az amerikai gazdasági és geopolitikai pozíció hosszabb távú szerkezeti sajátosságaival is összefüggnek.

Az amerikai pozíció alakulása Európa szempontjából is meghatározó jelentőségű. Az európai integráció fejlődése és az Európai Unió mai eredményei nem értelmezhetők az Egyesült Államok második világháború utáni gazdasági, politikai és katonai szerepvállalása nélkül. A Marshall-terv révén biztosított gazdasági támogatás, valamint az atlanti biztonsági garanciák jelentősen hozzájárultak Nyugat-Európa stabilizációjához, újjáépítéséhez és a gazdasági együttműködés elmélyítéséhez. Ezzel párhuzamosan az európai integráció földrajzi és gazdasági értelemben is fokozatosan bővült. A transzatlanti kapcsolatok a jövőben is meghatározóak maradnak Európa geopolitikai mozgástere szempontjából. Az Egyesült Államokat és az Európai Uniót jelentős közös gazdasági, kereskedelmi, technológiai és biztonságpolitikai érdekek kötik össze. Bár a politikai nézetkülönbségek, a kereskedelmi viták és a védelmi kiadások körüli feszültségek időről időre próbára teszik a kapcsolatot, az együttműködés mindkét fél számára stratégiai jelentőségű marad. Kína mint az Egyesült Államok legjelentősebb stratégiai versenytársa

Az elmúlt évtizedekben Kína rendkívül gyors gazdasági és technológiai fejlődésen ment keresztül, és egyre meghatározóbb szereplővé vált a globális gazdaságban.

Ezzel párhuzamosan azonban olyan belső gazdasági és társadalmi problémákkal kell szembenéznie, amelyek hosszabb távon a növekedési modell fenntarthatóságát és a politikai stabilitást is befolyásolhatják. Az ingatlanpiaci nehézségek, a demográfiai folyamatok, a belső kereslet strukturális problémái és a gazdasági egyensúlytalanságok egyaránt korlátozhatják a kínai fejlődési pálya dinamikáját. Mindezek mellett a nemzetközi kereskedelemben fennálló aszimmetriák is egyre jelentősebb kihívást jelentenek, különösen a kínai exportorientált növekedési modell és a külső piacoktól való függőség összefüggésében. A jelentős, rekordszintű külkereskedelmi többlet, valamint a kínai ipari termékek nemzetközi versenyképessége kereskedelmi feszültségeket idézhetnek elő, és protekcionista intézkedéseket válthatnak ki a legfontosabb kereskedelmi partnerek részéről. Ez hosszabb távon szűkítheti Kína exportlehetőségeit, miközben a globális ellátási láncok átalakulása és a gazdasági kapcsolatok diverzifikálására irányuló törekvések tovább növelhetik a kínai gazdaság külső kitettségét.

Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai versengés egyre élesebbé válik, különösen a mesterséges intelligencia és a félvezetőipar területén. A küzdelem tétje már nem pusztán a gazdasági versenyképesség, hanem a jövő globális technológiai és geopolitikai erőviszonyainak meghatározása. A konfliktus egyik központi kérdése a fejlett chipek Kínába irányuló exportja. Az NVIDIA különösen érzékeny helyzetben van, hiszen a kínai piac jelentős üzleti lehetőséget képvisel, miközben Washington számára a technológiai export korlátozása nemzetbiztonsági prioritás. Ezt jelzi az is, hogy a vállalat november 12-én bejelentette alapító-vezérigazgatója, az exportkorlátozások egyik legismertebb ellenzője, Jensen Huang lemondását, miután egy magánéletét érintő ügyben sajtóértesülések szerint amerikai hírszerzési aggályok is felmerültek. Az igazgatótanács szerint semmi nem utal arra, hogy nemzetbiztonsági vagy vállalati titok sérült volna, Peking pedig alaptalannak nevezte a kémkedési vádakat.

Az ügy nyilvánosságra kerülése egyúttal arra is rámutat, hogy az amerikai nemzetbiztonsági érdekek érvényesítése nem feltétlenül korlátozódik az aktuális elnöki adminisztráció döntéseire. A hírszerzési és nemzetbiztonsági intézményrendszer hosszú távú stratégiai szempontjai akár a politikai vezetés mozgásterét is meghatározhatják. A mesterséges intelligencia és a félvezetőipar feletti ellenőrzés ugyanis már nem egyszerű üzleti kérdés, hanem az amerikai globális hatalmi pozíció megőrzésének egyik alapvető stratégiai eleme.

Mindez Európa számára is jelentős kihívásokat hordoz. A kereskedelmi korlátozások miatt más piacokon nehezebben értékesíthető kínai ipari túlkínálat egyre inkább az európai piac felé fordulhat, ami az uniós iparpolitika és kereskedelemvédelem szerepét is felértékelheti. Ezzel párhuzamosan az amerikai–kínai technológiai szétválás az európai vállalatokra is nyomást gyakorolhat, hogy igazodjanak az amerikai exportkorlátozásokhoz, miközben Kína továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.

Oroszország nemzetközi mozgástere szintén jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben.

Az Ukrajna ellen indított háború, a nyugati szankciók és az ezekkel összefüggő gazdasági alkalmazkodási kényszerek hosszú távon is éreztethetik hatásukat az orosz gazdaságban és társadalomban. Bár Oroszország továbbra is jelentős katonai és energetikai erőforrásokkal rendelkezik, nemzetközi kapcsolatrendszerének átalakulása, valamint a technológiai és pénzügyi korlátozások következményei befolyásolják globális érdekérvényesítő képességét. Emellett az európai energiapiacokról való fokozatos kiszorulás, a kínai gazdaságtól való növekvő függőség, valamint a nyersanyag-exportra épülő gazdasági szerkezet korlátai tovább szűkíthetik Moszkva stratégiai mozgásterét. A háború elhúzódása pedig jelentős költségvetési terheket, munkaerőpiaci feszültségeket és hosszabb távú fejlesztési lemaradást eredményezhet, miközben az ország nemzetközi elszigetelődésének mértéke a globális hatalmi viszonyok alakulásától is függ. Az amerikai adminisztráció politikájának nyomán Oroszország ismét helyet kapott a világpolitika meghatározó kérdéseiről döntő tárgyalóasztaloknál. Mindez azt a benyomást keltheti, hogy az ukrán–orosz háború lezárása közelebb kerülhet, mint az iráni válság rendezése. A túlzott optimizmusnak azonban egyelőre nincs helye, hiszen Moszkva továbbra is komoly stratégiai ütőkártyákkal rendelkezik.

Az egyik legfontosabb tényező a közelgő tél. Az energiaellátás és az energiahordozók világpiaci jelentősége ismét felértékelődhet, ami Oroszország számára kedvező tárgyalási pozíciót teremthet. Vlagyimir Putyin pontosan tisztában van azzal, hogy az európai energiaellátás biztonsága és az energiapiaci bizonytalanság milyen politikai nyomást gyakorolhat a nyugati országokra. A téli időszak ezért Moszkva számára nem csupán gazdasági, hanem diplomáciai szempontból is fontos lehet. A másik meghatározó tényező az európai politikai erőviszonyok átalakulása. Oroszország számára különösen fontos lehet a francia belpolitikai folyamatok alakulása. Egy Marine Le Penhez köthető politikai áttörés – amennyiben az az európai uniós döntéshozatalban is érdemi változást eredményezne – gyengíthetné az uniós egységet, és ezzel Moszkva tárgyalási mozgásterét is növelhetné.

Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a Kreml számára a kivárás legalább olyan fontos stratégia, mint a béketárgyalásokban való részvétel. A kérdés tehát nem pusztán az, hogy mikor születhet megállapodás Ukrajna és Oroszország között, hanem az is, hogy Moszkva milyen nemzetközi politikai és gazdasági környezetben tartja majd a legkedvezőbbnek a kompromisszumot.

Európa válaszúton

A sencseni találkozó és az integrációval kapcsolatos strukturális problémák fényében indokolt kritikusan megvizsgálni az európai együttműködés jelenlegi irányát és hosszú távú fenntarthatóságát. Ennek kapcsán különösen az a kérdés merül fel, hogy az európai együttműködés jelenlegi intézményi és politikai keretei mennyiben képesek megfelelni a megváltozott globális környezet kihívásainak, illetve biztosítani a tagállamok hosszú távú stabilitását és gazdasági versenyképességét. Talán nem végzetszerű hanyatlásról van szó, hanem a már régóta várt megújulás lehetőségéről, amelyet szükséges megragadni.

Az Európai Unió jövőjét illetően ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a politikai folyamatok, amelyek a közösségi intézményrendszer működését, az integráció mélységét és a nemzetállami szuverenitás kérdését helyezik a középpontba. Különösen Franciaország és Németország politikai irányvonalának alakulása lehet a jövőt illetően meghatározó, tekintettel arra, hogy e két tagállam történelmileg kiemelt szerepet töltött be az európai integráció fejlődésében.

Amennyiben a jövőben hatalomra kerülő új politikai formációk kormányzati tevékenységük során a nemzeti érdekek érvényesítését a közös európai intézményrendszerrel és az integrációs kötelezettségekkel szemben helyezik előtérbe, az az Európai Unió intézményi működésének átalakítására irányuló törekvések erősödését, szélsőséges esetben pedig az uniós tagság politikai és jogi kereteinek megkérdőjelezését eredményezheti. Az integrációból való formális kilépés helyett ugyanakkor a közös intézményekben való részvétel tartalmi kiüresedése, illetve a közösségi döntéshozatal akadályozása is gyengítheti az európai projekt kohézióját. E fejlemények jelentősége túlmutat az Európai Unió belső intézményi és politikai viszonyain, hiszen a nemzetközi rendszer átalakulása, a multipoláris világrend fokozatos kibontakozása és a globális hatalmi verseny erősödése közepette az európai államok közötti együttműködés stratégiai jelentősége is felértékelődhet. Az integráció esetleges meggyengülése ugyanakkor csökkentheti Európa nemzetközi érdekérvényesítő képességét, gazdasági súlyát és biztonságpolitikai mozgásterét. Ennek következtében az európai projekt jövője nem csupán a tagállamok közötti intézményi és politikai kompromisszumoktól, hanem attól is függ, hogy az Európai Unió milyen mértékben képes egységes szereplőként alkalmazkodni a formálódó multipoláris nemzetközi rendszer kihívásaihoz.

E nagyhatalmi folyamatokat figyelembe véve az Európai Unió helyzete sem tekinthető eleve kedvezőtlennek.

Mindez annak ellenére, hogy az integráció számos intézményi, politikai és gazdasági kihívással küzd. Európa globális pozíciójának megőrzése szempontjából kulcsfontosságú lehet a bővítési politika újragondolása (Nyugat-Balkán), az uniós intézményrendszer hatékonyságának növelése, valamint a tagállami érdekek és a közös stratégiai célok közötti egyensúly megteremtése. Az európai globális pozíció erősítésének további fontos eszközét jelentheti a külgazdasági kapcsolatrendszer diverzifikálása, különösen a kétoldalú és regionális (szabad)kereskedelmi megállapodások révén. A kereskedelmi kapcsolatok bővítése új piacokhoz való hozzáférést biztosíthat, mérsékelheti az egyes külső gazdasági partnerektől való függőséget, és növelheti az Unió nemzetközi alkupozícióját. E tekintetben az európai egységes piac mérete és gazdasági súlya olyan strukturális előnyt jelent, amely megfelelő politikai koordináció mellett a globális érdekérvényesítés egyik meghatározó alapjává válhat. Európa jövőjét meghatározó egyik legfontosabb kérdés ugyanakkor a katonai képességek területén mutatkozó hiányosságokban és a tagállami védelmi rendszerek széttagoltságában keresendő. Bár az európai országok számos korszerű haditechnikai eszközzel, fejlett védelmi ipari kapacitással és jelentős katonai erőforrásokkal rendelkeznek, ezek összehangolt alkalmazását intézményi, logisztikai és képességbeli különbségek nehezítik. Egyes kulcsfontosságú területeken, így például a stratégiai hírszerzés, illetve bizonyos rakétavédelmi képességek tekintetében az európai országok továbbra is jelentős mértékben támaszkodnak az Egyesült Államokra. E függőség mérséklése, a közös védelmi beszerzések kiterjesztése és az európai védelmi ipar fejlesztése az Unió stratégiai önállóságának meghatározó feltételévé válhat. E törekvések a NATO keretein belül is megvalósíthatók, erősítve Európa védelmi képességeit és a transzatlanti együttműködésen belüli tehermegosztást.

Az Európai Unió külső gazdasági függőségének mérséklése stratégiai jelentőségű feladattá vált, különösen a ritkaföldfémek és az energiahordozók, például a kőolaj és a földgáz tekintetében.

Az egyes beszállítóktól való túlzott függőség nemcsak gazdasági kockázatokat hordoz, hanem geopolitikai válságok idején az Unió politikai mozgásterét is korlátozza. Ennek mérséklése érdekében indokolt a beszerzési források diverzifikálása, az alternatív energiahordozók és technológiák fejlesztése, valamint az európai kitermelési, feldolgozási és újrahasznosítási kapacitások bővítése. Különösen fontos a kritikus nyersanyagok ellátási láncainak megerősítése, mivel ezek nélkülözhetetlenek a digitális és zöld átálláshoz, továbbá a védelmi ipar és a fejlett technológiák működéséhez. Mindez hozzájárulhat az EU gazdasági ellenálló képességének növeléséhez, és hosszabb távon csökkentheti a külső szereplőktől való stratégiai kiszolgáltatottságát.

Európa erőssége a válságokhoz való alkalmazkodás

Európa további jelentős erőssége a válságokhoz való alkalmazkodás és az intézményi-gazdasági reziliencia fejlesztésének képessége. A korábbi globális pénzügyi, egészségügyi és energiapiaci válságok tapasztalatai rámutattak arra, hogy a külső sokkok kezelése nem kizárólag a gazdasági erőforrások nagyságától, hanem az intézményi koordinációtól, az ellátási láncok alkalmazkodóképességétől és a helyreállítási mechanizmusok hatékonyságától is függ. Az ellenállóképesség ebben az összefüggésben a külső sokkok elviselését, a gazdasági és társadalmi működőképesség fenntartását, valamint a válságot követő helyreállítás képességét jelenti. E tapasztalatok hasznosítása hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európai Unió a jövőben eredményesebben kezelje az egyre gyakrabban megjelenő globális bizonytalanságokból fakadó kihívásokat.

Az európai integráció egyik meghatározó mérföldköveként értékelhető a közös valuta bevezetése, amelynek gazdasági és politikai következményei mind a mai napig viták tárgyát képezik. Az euró bevezetésének eredményessége, valamint a monetáris szuverenitás részleges feladásának előnyei és hátrányai a tagállamok eltérő gazdasági helyzetéből és érdekeiből adódóan különböző értelmezési keretekben jelennek meg. Mindazonáltal a közös valuta létrehozása az európai gazdasági integráció elmélyítésének fontos eszköze volt, amely a pénzügyi stabilitás erősítéséhez és a gazdasági bizonytalanságok kezeléséhez is hozzájárulhatott. Különösen a válságokkal és piaci turbulenciákkal jellemezhető időszakokban vált hangsúlyossá a közös monetáris keretrendszer szerepe, ugyanakkor annak tényleges stabilizáló hatása és hosszú távú fenntarthatósága továbbra is összetett, gazdasági és politikai szempontokat egyaránt felvető kérdés.

Az Európai Unió jövőbeli globális pozícióját nem kizárólag a külső nagyhatalmi versengés, hanem saját intézményi alkalmazkodóképessége, gazdasági versenyképessége és valamilyen szintű politikai kohéziója is meghatározza. A formálódó multipoláris világrendben Európa mozgástere akkor erősödhet, ha képes gazdasági súlyát összehangolt külpolitikai fellépéssé, technológiai kapacitásait fenntartható versenyelőnnyé, valamint tagállami védelmi erőforrásait hatékonyabb közös képességekké alakítani. A kontinens jövője ebből a szempontból nem eleve elrendelt hanyatlásként vagy szükségszerű megerősödésként értelmezhető, hanem inkább stratégiai lehetőségként magyarázható. Mindez jelentős mértékben függ az európai politikai és intézményi rendszer vezetőitől, a döntéshozatal eredményességétől, valamint a tagállami politikai erőviszonyok alakulásától, különös tekintettel a Franciaországban és Olaszországban 2027-ben esedékes választások lehetséges következményeire.

A sencseni találkozó ebből a szempontból arra is figyelmeztet, hogy amennyiben Európa nem képes egységes szereplőként fellépni, a nemzetközi rend új kereteiről szóló döntések nélküle születhetnek meg.

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