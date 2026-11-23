Trump elnök hajlandósága arra, hogy az 5. cikkelyhez hasonló biztonsági garanciákat fontoljon meg Ukrajna számára, a tartós béke elérésének kulcsfontosságú eleme. Oroszország hajlandósága az ilyen garanciák megvitatására jelentős előrelépés, és arra utalhat, hogy komolyan veszi a béke ügyét
– írta Kushner.
A NATO 5. cikkelye segítségnyújtási kötelezettséget ír elő a NATO-tagállamok számára, amennyiben az egyik tagállamot külső támadás érné.
Bármely javasolt garanciát Donald Trumpnak kellene jóváhagynia, az alkotmányos és kongresszusi eljárásoknak megfelelően. Csak akkor tenne ilyen lépést, ha meggyőződne arról, hogy az egyértelműen szolgálja Amerika nemzeti érdekeit, és a tágabb értelemben vett biztonsági intézkedések rendkívül valószínűtlenné tennék, hogy a garanciákat valaha is igénybe kellene venni
– írta Kushner.
Éppen ezért az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat nem lehet a háború utáni európai biztonsági rendszer figyelembevétele nélkül véglegesíteni. A kettőt együtt kell vizsgálni
– tette hozzá az elnök veje.
Kushner azután tette közzé írását, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes világossá tette, Oroszország számára elfogadhatatlan bármely olyan formula, amely kvázi NATO-tagságot biztosítana Ukrajna számára.
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