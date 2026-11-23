Az orosz külügyminisztérium hétfőn hivatalosan tiltakozott Észtország moszkvai ideiglenes ügyvivőjénél, miután a balti állam kormánya úgy döntött, hogy december 1-jétől lezárja a két ország közös határát. Moszkva szerint a lépés szinte már felér egy hadüzenettel, míg Tallinn egy helyi hadiipari vállalatnál történt incidenst jelölt meg a drasztikus biztonsági intézkedés okaként.

Az észt kormány múlt pénteken határozott a határátkelőhelyek december eleji lezárásáról. A döntést a Threod Systems nevű hazai hadiipari cégnél történt esettel indokolták, amelyért Tallinn Oroszországot teszi felelőssé, bár Moszkva álláspontja szerint erre semmilyen bizonyítékot nem mutattak be. Kristen Michal észt miniszterelnök tájékoztatása alapján a hatóságok fél év múlva, a nemzetbiztonsági szempontok mérlegelésével vizsgálják majd felül a korlátozások esetleges feloldását.

Az orosz diplomáciai tárca szerint a határzár elsősorban az észt gazdaságnak árt, és bumerángként üt majd vissza Tallinnra, valamint európai uniós és NATO-szövetségeseire.

Az orosz külügyminisztérium a lépést a nyílt háború kirobbantását súroló provokációnak minősítette.

Emellett azzal vádolták meg Észtországot, hogy átengedi a légterén az ukrán fegyveres erők drónjait, és akadályozza a Balti-tengeren közlekedő orosz teherhajók haladását. Moszkva egyértelművé tette, hogy a saját nemzeti érdekei és állampolgárai védelmében fenntartja a jogot a válaszlépésekre.

A küszöbönálló határzár helyi szinten is komoly aggodalmakat váltott ki. A határ menti Narva városának vezetői – köztük a városi tanács elnöke és a korábbi polgármester – arra figyelmeztettek, hogy az átkelők lezárása gazdasági összeomláshoz vezethet a térségben.

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