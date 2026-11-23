Az Exilenova+ tudósítása szerint hétfőre virradóra dróncsapás érte a Kalejkino olajszivattyú-állomást. A támadást követően tűz ütött ki a létesítményben.

Initial reports tonight of a major drone attack by the Armed Forces of Ukraine against the Kaleykino Oil Pumping Station near Almetyevsk in Russia’s Republic of Tatarstan, with several storage tanks said to currently be burning at the site, which supports the mixing, pumping, and distribution of oil from Western Siberia, Tatarstan, Udmurtia, and Bashkortostan to export ports in Western Russia. Almetyevsk is a distance of over 700 miles from Ukraine. — OSINTdefender (@sentdefender) November 23, 2026

Az olajszivattyú-állomás Oroszország olajszállítási hálózatának egyik kulcsfontosságú csomópontja, amely nyersolajat szállít a finomítóknak és a Barátság kőolajvezeték-rendszernek.

Az állomás különböző orosz régiókból érkező nyersolajat fogad be és kever össze, majd továbbítja azt a finomítóknak és Barátságnak, amely az orosz olajat az európai piacokra – többek között Magyarországra – szállítja.

A Kalejkino olajszivattyú állomást pár napja, november 19-én már sújtotta dróntámadás, akkor három hatalmas olajtartály rongálódott meg.

A létesítmény a tatárföldi Almetyjevszkben található, több mint 1000 kilométerre a frontvonaltól.

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót is a Rosztovi területen található Novosahtinszkban, 200 kilométerre az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől.

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