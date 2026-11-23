A Neptunuszon túli térségben a napfény már annyira gyenge, hogy a terület feltérképezése komoly kihívást jelent a csillagászok számára is, az egyre érzékenyebb teleszkópok azonban az utóbbi években számos új égitestet azonosítottak ezen a fagyos vidéken. Bár a térségben keringő objektumok mozgására nagyrészt az ismert óriásbolygók, különösképp a Neptunusz gyakorolnak hatást, bizonyos pályák szabálytalanságait eddig nem sikerült megmagyarázni. A Naprendszer külső régióit övező bizonytalanság miatt már a csillagászok má régóta feltételezik, egy kilencedik bolygó jelenlétét, azonban

egy másik, ettől eltérő mintázat egy második rejtett égitest jelenlétére is utal.

A gyanút a Neptunuszon túli objektumok két szokatlan csoportja keltette fel a szakemberekben. Az egyikbe olyan égitestek tartoznak, amelyek pályája szélsőséges szögben megdőlt, a másikba pedig olyanok, amelyek még a Naphoz legközelebbi pontjukon is jóval a Plútó pályáján túl maradnak. Amikor a kutatók a Naprendszer fejlődését szimulálva csak a négy ismert óriásbolygó hatásával számoltak, képtelenek voltak reprodukálni ezeket a különös pályákat.

A rejtély megoldására Jonti Horner és Patryk Sofia Lykawka, az ausztráliai Dél-Queensland Egyetem kutatói, valamint Pedro Bernardinelli, az amerikai Washingtoni Egyetem csillagásza részletes számítógépes szimulációkat futtattak le. A Naprendszer 4,5 milliárd éves fejlődését modellezve megvizsgálták, mi történik az óriásbolygók vándorlása során, ha egy további, távoli bolygót is beillesztenek a rendszerbe. Az extra égitest hozzáadásával a szimulációkban megjelentek pontosan azok az erősen megdőlt és a belső rendszertől elszakadt pályák, amelyeket a valóságban is megfigyeltek.

A megfigyelésekhez legjobban illeszkedő modell egy olyan égitestet ír le, amelynek tömege a Földének egy-kétszerese.

Ez az égitest rendkívül távol kering, pályájának fél nagytengelye ugyanis 350 és 500 csillagászati egység között van (egy csillagászati egység a Föld és a Nap közötti átlagos távolság), és soha nem kerül 200 csillagászati egységnél közelebb a Naphoz.

A kutatók szerint egy ilyen bolygó eredetileg sokkal közelebb alakulhatott ki a Naphoz, ám a fiatal óriásbolygókkal való gravitációs kölcsönhatások kilökték a Naprendszer peremére.

An Invisible Shepherd Beyond Neptune Beyond Neptune’s orbit lies the Kuiper Belt—a scattering of icy bodies located approximately 38 to 50 astronomical units (AU) from the Sun (where one AU is the average distance between the Earth and the Sun). Further still, at the very fringes of the solar system, one finds objects with peculiar trajectories: highly elongated and steeply inclined. The most well-known example is Sedna, whose orbit takes it far beyond the region occupied by the planets. The gravitational pull of the known planets is insufficient to account for such orbital anomalies, which has long suggested that something else might be hiding out there. A new candidate has been proposed by a team led by Patryk Sofia Lykawka at the University of Southern Queensland. This hypothetical planet, dubbed — Black Hole (@konstructivizm) November 23, 2026

A legérdekesebb következtetés, hogy a Planet X2 névre keresztelt égitest nem zárja ki a korábban feltételezett kilencedik bolygó létezését, amelynek tömegét egy tavalyi elemzés a Földének 4,4-szeresére, keringési távolságát pedig nagyjából 290 csillagászati egységre becsülte. Mivel a két elmélet a távoli égitestek eltérő pályamintázataira ad magyarázatot, a külső Naprendszerben akár mindkét rejtett világnak juthat hely.

Bár a szimulációk nagyon ígéretesek, nem adnak tökéletes egyezést minden eddigi megfigyeléssel, ugyanis a sötét energiát vizsgáló Dark Energy Survey által talált objektumok fél nagytengelyeinek eloszlása például némileg eltér a modellben kapottaktól.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio