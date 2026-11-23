A WDR, az NDR és a Süddeutsche Zeitung közös oknyomozása szerint a NATO-tagállamok nemrégiben osztották meg egymással az erről szóló hírszerzési adatokat. Az információk alapján a "Szputnyik-Sz" névre keresztelt műhold már több éve készen áll, és jelenleg Moszkva környékén tárolják. A német hadsereg űrparancsnoksága úgy becsüli, hogy az eszközt akár

már decemberben Föld körüli pályára állíthatják, ahol rövid időn belül bevethetővé válna.

Az amerikai katonai hírszerzés (DIA) nemrégiben közzétett jelentése megerősítette, hogy Oroszország nukleáris fegyver hordozására alkalmas műholdat fejleszt, ami nyíltan megsértené az 1967-es világűrszerződést. A szakértők szerint, ha egy ilyen fegyver egyszer pályára áll, szinte

lehetetlen hatékonyan védekezni ellene.

Stephen Whiting, az Egyesült Államok Űrparancsnokságának vezetője arra figyelmeztetett, hogy egy űrbeli atomrobbanás esetén az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak egyharmada órákon vagy napokon belül megsemmisülne, a többi pedig a következő hónapokban válna működésképtelenné.

A robbanás nemcsak közvetlenül pusztítana, hanem hatalmas törmelékfelhőt is létrehozna, amely további űreszközöket rongálna meg. Emellett a detonáció által kiváltott erős elektromágneses impulzus (EMP) a Földön is súlyos károkat okozna az elektronikai rendszerekben. A német védelmi minisztert, Boris Pistoriust is tájékoztató katonai szakértők szerint egy ilyen támadás tömeges áramkimaradásokhoz, a banki szolgáltatások és a mobilhálózatok leállásához, valamint a GPS-navigáció megbénulásához vezetne.

Mivel a nyugati hadseregek felderítése, kommunikációja és fegyverrendszereinek irányítása sokkal nagyobb mértékben függ a műholdaktól, mint az orosz haderőé, egy világűrben végrehajtott nukleáris csapás háború esetén komoly rövid távú katonai előnyt biztosítana Moszkvának. Armin Fleischmann vezérőrnagy, a Bundeswehr kiber- és információs parancsnokságának tisztje szerint a saját rendszerek fizikai megerősítése rendkívül költséges lenne, ezért Németországnak inkább olyan elhárító képességeket kellene kiépítenie, amelyekkel semlegesíteni tudják az ellenséges műholdakat.

A nyugati hírszerzők szerint a program előfutára a 2022 februárjában, közvetlenül az ukrajnai invázió előtt felbocsátott Kozmosz–2553 műhold lehetett. Bár Moszkva hivatalosan tudományos sugárzáskutatással indokolta az eszköz pályára állítását, a német biztonsági körök úgy vélik, valójában egy tesztműholdról van szó. Ennek segítségével vizsgálták, hogyan viselkednek és manővereznek az űreszközök egy esetleges atomrobbanás okozta extrém sugárterhelés alatt.

A német védelmi minisztérium a belső egyeztetések titkosságára hivatkozva nem kommentálta az értesüléseket. Az orosz nagykövetség ezzel szemben határozottan visszautasította a vádakat, propagandakampánynak minősítette a sajtóhíreket, és hangsúlyozta, hogy Moszkva űrkutatási tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál, összhangban a nemzetközi kötelezettségekkel.

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