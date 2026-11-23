Nikol Pasinján örmény miniszterelnök Telegram-oldalán jelentette be, hogy a tervezetet egy erre létrehozott honlapon tették közzé.
Örményország és Azerbajdzsán – két szovjet utódállam – a Szovjetunió felbomlása óta két nagyobb háborút is vívott a hivatalosan Azerbajdzsán részét képező, de egykor zömmel örmények lakta Hegyi-Karabah miatt. Baku erői végül 2023-ban két nap leforgása alatt elfoglalták a régiót, ami örmény exodushoz vezetett.
A két ország közötti béketárgyalások tavaly vettek új lendületet, amikor Donald Trump amerikai elnök közvetítésével rendezték az Azerbajdzsán nagyobb területe és Nahicseván nevű exklávéja közötti összeköttetés kérdését. Ez az Örményország déli részén keresztülhaladó út amerikai ellenőrzés alatt áll, és a Béke és Prosperitás Trump Útja (TRIPP) nevet viseli majd.
Azerbajdzsán azonban egyelőre nem hajlandó aláírni a hivatalos békemegállapodást, és ennek egyik fő oka az örmény alkotmány előszavában szereplő rész, amely egy szovjet korszakbeli dokumentumra hivatkozva Örményország és Hegyi-Karabah egyesítését szorgalmazza.
A most ismertetett új alkotmánytervezetben átírták az előszóban említett szövegezést, egyben törlik azt az utalást, amely ellen kifogást emelt Baku.
Szintén törlik az előszóból azt az utalást, amely az 1915-ös örmény népirtás nemzetközi elismerését szorgalmazza. Jereván álláspontja szerint az első világháború idején az Oszmán Birodalom genocídiumot hajtott végre az ország örmény lakossága ellen, ami az örménység szinte teljes távozásához vezetett a török területekről.
Pasinjánnak most meg kell győznie legalább hat ellenzéki képviselőt arról, hogy csatlakozzanak az alkotmányozó többséggel nem rendelkező Polgári Szerződés kormánypárthoz annak érdekében, hogy népszavazást kezdeményezhessenek az alkotmányról. A tervezetről nyilvános vitát is folytatnak majd.
Az örmény ellenzéki pártok mindazonáltal már közölték, hogy nem támogatják Pasinján kezdeményezését.
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