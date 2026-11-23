A második világháború óta működő, mintegy 7700 hektáros iowai lőszergyárban (Iowa Army Ammunition Plant) hosszú ideje tárolják a lőszerek gyújtószerkezeteiben használt, rendkívül érzékeny ólom-azidot. A hosszas raktározás során azonban a vegyület átkristályosodott a tárolóedényekben, így rendkívül instabillá vált, és fennáll a spontán robbanás veszélye. A hadsereg már 2026 januárjában felállított egy munkacsoportot a biztonságos megsemmisítés lehetőségeinek vizsgálatára, márciusban pedig értesítették az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségét (EPA) az anyag veszélyes állapotromlásáról.

The U.S. Army will detonate degraded lead azide at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa, on Nov. 20 at approximately 12:00 PM CST. Lead azide is a highly sensitive primary explosive used in detonators. The stockpile is 68 barrels that have sat at the plant for nearly 20 years. The material has recrystallized, which makes it more sensitive to shock and friction, and the Army has deemed it unsafe to move. Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams will destroy it in place, in coordination with the EPA. Army modeling predicts the detonation will create a plume carrying lead particles, which will spread through the air and settle on surfaces downwind. The Army is publishing two exposure maps, one for airborne lead and one for surface dust. The current maps are posted below, but the Army says they may be updated right up until the detonation. About 55 nearby homes have been asked to temporarily relocate. Anyone who lives or works in the affected area is advised what precautions to take before, during and after the detonation. — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2026

A katonaság eredetileg egy helyi vállalatot bízott meg a veszélyes anyag vegyi úton történő, robbantás nélküli semlegesítettésével. Két hónappal később azonban biztonsági aggályokra hivatkozva felbontották a szerződést. A katonai és szövetségi tűzszerész szakértők ugyanis arra a közös álláspontra jutottak, hogy

a föld- és betonrétegek alatt tárolt anyag megsemmisítésére az irányított robbantás az egyetlen biztonságos módszer.

Az EPA november közepén megadta a szükséges engedélyt a művelethez, amelyben szigorú feltételeket szabott, így előírta a robbantás előtti, alatti és utáni mintavételt, a lakosság tájékoztatását, valamint a terület megtisztítását. A hadsereg november 20-ra tűzte ki a megsemmisítést, és felszólította a szomszédos, alig négyszáz fős Middletown lakóit, hogy a művelet napjára hagyják el otthonaikat.

A terv komoly felháborodást váltott ki a helyiek és a környezetvédelmi szervezetek körében. Az Iowa Environmental Council és a Sierra Club kevesebb mint húsz órával a tervezett robbantás előtt sürgősségi kérelmet nyújtott be a fellebbviteli bíróságon. Érvelésük szerint az EPA engedélye nem nyújt kellő védelmet a mérgező ólomszennyezés ellen, amely veszélyezteti a lakosságot – különösen a várandós nőket és a gyermekeket –, valamint a haszonállatokat. A bíróság még aznap helyt adott a kérelemnek, és ideiglenesen felfüggesztette az engedélyt.

A szövetségi kormányzat azonban kérte a tiltás feloldását, hangsúlyozva, hogy a közelgő téli hideg miatt bármelyik pillanatban bekövetkezhet egy irányítatlan robbanás.

A hadsereg végül vasárnap késő este bejelentette, hogy az optimális időjárási viszonyok bevárása miatt szerdán mindenképpen végrehajtja a robbantást.

Az igazságügyi minisztérium álláspontja szerint ezzel nem sértik meg a bírósági határozatot, a szövetségi törvények ugyanis vészhelyzeti kivételt biztosítanak. Ha egy robbanóanyag azonnali veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a közbiztonságra, a hadsereg az EPA engedélye nélkül is cselekedhet.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio