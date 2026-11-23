Több fontos posztot, köztük a külügyi és az országegyesítési tárcát érintő kormányátalakítást jelentett be hétfőn I Dzsemjong dél-koreai államfő.

Az elnök a dél-koreai hírszerzés új igazgatójának Kang Kümsilt jelölte, aki 2003 és 2004 között az ország első női igazságügyi minisztere volt.

I Dzsemjong közleménye szerint a külügyminiszteri posztot az eddigi nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettes, karrierdiplomata, Im Ungszun, az országegyesítési miniszteri tárcát pedig Hong Ikpjo parlamenti képviselő veheti át.

A három kulcspozíció jelöltjének kiemelt feladata lesz az Egyesült Államokkal és az Észak-Koreával való feszült kapcsolat javítása. Szöulnak a szövetséges Washingtonnal való együttműködése, ezen belül a hírszerzési információk megosztása azt követően hidegült el, hogy Hong elődje felfedett egy korábban ismeretlen észak-koreai nukleáris létesítményt.

Az elnök kabinetfőnökének közlése szerint az ország Washingtonnal és Phenjannal kapcsolatos politikai irányvonalai ugyanakkor lényegében változatlanok maradnak.

Az új posztok jelöltjeire még parlamenti meghallgatás vár, de kinevezésükhöz nincs szükség szavazásra.

A tavaly júniusban beiktatott I Dzsemjong elnök hétfőn új kulturális és belügyminiszter kinevezését is bejelentette.

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