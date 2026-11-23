Mindez Líbia partjainál történt. Katonáink hét ukrán gyártmányú tengeri drónt vetettek be. Az ellenség minden ellenállási kísérlete ellenére elsüllyesztették az orosz Merkurij korvettet, amely az egyik legújabb hajójuk, és amelyet már a 2023-as teljeskörű háború idején vettek hadrendbe. A korvett mellett egy Ka-27 harci helikoptert is megsemmisítettünk

– írta Telegram-oldalán Zelenszkij, aki videót is megosztott a találatról.

BREAKING Zelensky confirmed: Ukraine sank the Russian corvette — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

A Merkurij hadihajót vasárnap érte támadás Kelet-Líbia partjainál, Bengázi térségében. Műholdfelvételek alapján a hajó elsüllyedt, csak az orra látszott ki a vízből, fedélzeti építményéből pedig füst szállt fel.

Zelenszkij egy másik találatról is beszámolt:

Második célpontunk az MV ANGARA nevű orosz szárazáru-szállító hajó volt, amelyet az ellenség fegyverek szállítására használt. Eredmény: eltaláltuk

– írta az ukrán elnök.

Folytatjuk a műveleteket a kijelölt vízterületeken. Válaszolunk Oroszország agressziójára. Fejlesztjük az ukrán fegyverzetet

– tette hozzá Zelenszkij.

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