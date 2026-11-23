Donald Trump második elnöki ciklusának első évében, 2025-ben százezrek hagyták el a szövetségi kormányzatot elbocsátások és felmondások miatt. Washingtonban így hirtelen rengeteg olyan állást kereső szakember jelent meg a munkaerőpiacon, aki nemzetbiztonsági átvilágítással és érzékeny ismeretekkel rendelkezett. A volt tisztviselők szerint az állam nem készítette fel őket kellőképpen a külföldi titkosszolgálatok próbálkozásainak kivédésére, és nem biztosít számukra szakmai hátteret a gyanús megkeresések ellenőrzéséhez, ami
komoly nemzetbiztonsági kockázatot teremtett.
A kínai művelet szakít a hagyományos kémkedési módszerekkel, és olyan mindennapi szakmai platformokat használ a kapcsolatfelvételre, mint a LinkedIn. Az elkövetők mesterséges intelligencia és lopott személyazonosságok segítségével hoznak létre meggyőző vállalati weboldalakat, majd jól fizető tanácsadói munkákat kínálnak a kormányzati hátterű jelölteknek, újságíróknak és kereskedelmi szakértőknek. Bár az FBI idén júniusban lefoglalt 13 ilyen, hamis tanácsadó cégekhez köthető weboldalt, Max Lesser, a Foundation for Defense of Democracies kutatóintézet vezető elemzője több mint száz további, hasonló infrastruktúrára épülő internetes címet azonosított. A szakértő szerint a hatóságok eddig csak a jéghegy csúcsát számolták fel, a tavaly novemberben nyilvánosságra hozott gyanús oldalak többsége ugyanis még hónapokig zavartalanul működött.
A hírszerzési módszer sikere a nagy mennyiségű adatgyűjtésen alapul. Egyetlen elemzés vagy háttéranyag önmagában még nem árul el sokat, ám ha a fedőcégek több száz jelentést gyűjtenek be különböző témákban, azokból már pontos kép rajzolódhat ki az amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról és annak sebezhetőségeiről. Az FBI kémelhárítási vezetői szerint ha Peking ezeket az adatokat összeveti az elektronikus lehallgatásokból és a beépített ügynököktől származó információkkal,
komoly taktikai vagy gazdasági előnyre tehet szert.
Érdekes, hogy a CNN által megvizsgált weboldalak forráskódjaiban és beállításaiban gyakran maradtak kínai karakterek, illetve népszerű kínai közösségi oldalakról származó vízjelek. Az érintett oldalak között szerepelt egy magát szingapúrinak valló, de a helyi cégnyilvántartásban nem szereplő vállalkozás, valamint egy nem létező malajziai kutatóintézet is. Egy tavaly kényszerűségből távozó Pentagon-alkalmazott, Wes Bryant például 1200 dollárt kapott egy ilyen hamis malajziai szervezettől egy nyilvános adatokra épülő elemzésért, majd a megbízói finoman jelezték, hogy ennél mélyebb, érzékenyebb információkat várnak tőle. Egy másik esetben egy washingtoni egyetemistát környékezett meg egy magát a Bostoni Egyetem vendégkutatójának kiadó nő, aki valójában az intézmény nyilvántartásában sem szerepelt, és gyanúsan a fiatal szakember washingtoni kapcsolatrendszerére volt kíváncsi.
Az online toborzási hullám egy jóval szélesebb, globális hírszerzési játszma része a két nagyhatalom között. A küzdelem intenzitását jól mutatja, hogy ebben a hónapban Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának is le kellett mondania, miután kiderült, hogy viszonyt folytatott egy kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsított nővel. Bár a washingtoni kínai nagykövetség határozottan visszautasítja a kémkedési vádakat, az amerikai hírszerzés is egyre nyíltabban beszél a Kína elleni fellépésről. Michael Ellis, a CIA igazgatóhelyettese szeptemberi beszédében legitim hírszerzési célpontnak nevezte a mesterséges intelligenciával, félvezetőkkel és biotechnológiával foglalkozó kínai vállalatokat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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