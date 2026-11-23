Az Egyesült Államok szíriai katonák aknamentesítési kiképzését tervezi, ami az első közös amerikai–szíriai katonai misszió lenne azóta, hogy az egykori lázadók 2024 végén átvették a hatalmat Damaszkuszban. Bár a többnemzetiségű programnak még jogi akadályokat és a szíriai hadvezetés bizalmatlanságát is le kell küzdenie, a tervek szerint már jövőre néhány amerikai katona visszatérhetne az országba.

A kezdeti szakaszban a fő hangsúly az aknamentesítésen és a fel nem robbant lőszerek szakszerű hatástalanításán lenne, ám a sikeres végrehajtás később egy szélesebb körű katonai együttműködés alapjául is szolgálhat. A kiképzés a tavaly Jordániában felállított Damaszkuszi Koordinációs Központra (DCC) épülne. A tárgyalások alapján a misszióban mintegy tizenöt szövetséges ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Ausztrália, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – katonái is részt vennének.

A katonai nyitás szorosan illeszkedik a Washington és Damaszkusz közötti fokozatos közeledés folyamatába, amely Basszár el-Aszad elnök 2024. decemberi megbuktatása után indult el. Az amerikai kormányzat 2025 decemberében feloldotta a Szíriát sújtó átfogó gazdasági szankciókat, 2026 augusztusában levette az országot a terrorizmust támogató államok listájáról, idén októberben pedig enyhített a fegyverexportra és a védelmi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokon, lehetővé téve az engedélyek egyedi elbírálását.

A közvetlen katonai segítségnyújtás előtt azonban mindkét oldalon komoly akadályok tornyosulnak. Az úgynevezett Leahy-törvények értelmében az Egyesült Államok nem támogathat olyan külföldi biztonsági egységeket, amelyeknél hitelt érdemlően felmerül a súlyos emberi jogi jogsértések gyanúja. Ezért az amerikai tisztviselőknek szigorúan át kell világítaniuk a programban részt vevő szíriai katonákat, különös tekintettel arra, hogy az új biztonsági erők több parancsnoka korábban iszlamista fegyveres csoportok tagja volt, és az ENSZ vizsgálói is dokumentáltak az új hatóságokhoz köthető visszaéléseket. Emellett a szíriai védelmi minisztérium egyes tisztviselői is vonakodnak attól, hogy beengedjék az amerikai katonákat a létesítményeikbe.

A 2011 és 2024 között zajló polgárháború alatt az amerikai csapatok sem az Aszad-rezsimmel, sem a hatalmat végül átvevő szunnita lázadókkal nem működtek együtt, hanem főként a kurd erőket támogatták az Iszlám Állam elleni Inherent Resolve (Elszántság) hadművelet keretében. Az utolsó amerikai egységek idén áprilisban vonultak ki Szíriából, szeptemberben pedig Irakból. Murhaf Abu Kaszra szíriai védelmi miniszter és a hadművelet parancsnoka, Liam Hulin ellentengernagy Damaszkuszban egyeztetett a többnemzetiségű koordinációs mechanizmusról, a tűzszerész-kiképzésről, valamint a határvédelem lehetséges támogatásáról.

Az egyik vizsgált forgatókönyv szerint a szíriai katonák kiképzése Jordániában és Szíriában párhuzamosan,

korlátozott amerikai részvétellel már márciusban megkezdődhetne, a munkába pedig a Szíriai Nemzeti Aknamentesítési Központot is bevonnák.

Az amerikai tisztviselők jelenleg azt vizsgálják, hogy a program finanszírozható-e az Inherent Resolve hadművelet fennmaradó keretéből, amely a becslések szerint megközelítőleg 200 millió dollárt tesz ki.

Forrás: Reuters

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