A szerb kormány 2025. július 10-én hozott határozatot Ali Ramzanovics Muszajev orosz állampolgár honosításáról. A döntést Djuro Macut miniszterelnök írta alá, és az másnap megjelent a szerb hivatalos közlönyben. Az állampolgárságot a vonatkozó törvény azon rendelkezése alapján ítélték oda, amely
lehetővé teszi, hogy Szerbia érdekében a szokásos honosítási feltételek teljesítése nélkül is állampolgárságot kapjanak külföldiek.
A Szabad Európa Rádió cikke az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus által alapított Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) oknyomozó jelentésére hivatkozva azt írja, hogy Ali Ramzanovics Muszajev voltaképpen Ali Kadirov.
Az alapítvány megállapította, hogy a határozatban szereplő személynek a vezetéknevén kívül minden adata megegyezik Ali Kadirovéval. A Muszajev vezetéknév a csecsen vezető feleségének apai nevéből származik, és az oknyomozók szerint a Kadirov család több tagja is ezen a néven utazik külföldre.
A megszerzett utazási adatok szerint Ali Kadirov Muszajev néven több mint száz alkalommal járt külföldön, szinte minden esetben magánrepülőgéppel, leggyakrabban Dubajban. A szervezet felszólította a szerb hatóságokat, hogy vonják vissza a fiatalember szerb útlevelét.
A szerb kormány egyelőre nem válaszolt a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának arra vonatkozó kérdéseire, hogy tudott-e a honosított orosz állampolgár családi kötődéseiről, illetve milyen szerb államérdek indokolta az állampolgárság megadását.
Nem ez az első eset, hogy a csecsen vezető egyik családtagja szerb állampolgárságot kapott.
Áprilisban Ramzan Kadirov unokaöccsét, Jakub Zakrijevet is honosította a szerb kormány, négy nappal később azonban visszavonta döntését. A kormány egyik határozatát sem indokolta meg. Zakrijev szerepel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szankciós listáján.
A Csecsenföldet 2007 óta irányító, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségesének számító Ramzan Kadirov ellen az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókat vezetett be. A csecsen vezetőt évek óta az emberi jogok súlyos megsértésével, egyebek mellett emberrablásokkal, kínzásokkal, gyilkosságokkal és a szexuális kisebbségek üldözésével vádolják.
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