A Forsa közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint átbillent a közvélemény Németországban, a válaszadók többsége már ellenzi a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. A Körber Alapítvány (Körber-Stiftung) megbízásából végzett The Berlin Pulse éves kutatás megállapította, hogy a megkérdezettek

mintegy 53 százaléka teljesen leállítaná az Ukrajnának átadott szállítmányokat, mindössze 46 százalék áll ki a folyamatos segítség mellett.

Különösen látványos a fordulat, ha a korábbi időszak adataival hasonlítjuk össze a mostani eredményeket: egy évvel korábban még 59 százalék állt ki a csomagok átadása mellett. Látványosan megerősödött a fegyverszállítmányokat ellenzők tábora, a 2025-ös eredmények szerint még a válaszadók még mintegy 39 százaléka gondolta így, ez ugrott meg látványosan. Területileg komoly ellentétek mutatkoznak, a nyugati tartományokban elkötelezettebbek az emberek Ukrajna mellett, a kiállás a keleti tartományokban mindössze 31 százalékos. A pártpreferenciákat nézve drámai szakadék tárul fel: a baloldali, zöld és hagyományos konzervatív formációkra voksolók többségében kiállnak a támogatás mellett, de a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szavazói elsöprő többségben – 88 százalékban – elutasítják a Kijevnek nyújtott segítség folytatását.

A szakértők úgy vélik, hogy a friss eredmények egyértelműen a szélsőségesek megerősödésének eredménye, az AfD több kampányt is indított már Ukrajna jelenlegi státuszának megkérdőjelezésére. Közben

a németek többsége (82 százalék) katonai fenyegetésként tekint az oroszokra, a kapcsolatok normalizálását mindössze 34 százalék támogatja Berlin és Moszkva között.

Itt is kimagasló az AfD-ben az a vélemény, hogy ki kell békülnie a két hatalomnak egymással.

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