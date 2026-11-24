Az új harcjárművek szolgálatba állítását az Ukrán Fegyveres Erők 18. hadteste jelentette be. A tájékoztatás szerint a modern páncélosok a 21. önálló gépesített dandár fegyverzetét erősítik.

Az Ukrajnának átadott változatokat kétszemélyes Lance-toronnyal és egy 30 milliméteres gépágyúval szerelték fel.

A gyalogsági harcjárművek pontos konfigurációját az ukrán védelmi erők harctéri követelményei alapján alakították ki.

A Rheinmetall még 2026 januárjában jelentette be, hogy szerződést kötöttek az első, öt darabból álló Lynx KF41-es kontingens leszállításáról. A német állam által finanszírozott beszerzésről szóló döntést az ukrán katonák által végzett alapos tesztelések előzték meg.

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